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03.03.2020 12:11
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На лидера петербургской «Другой России» напали неизвестные. «Повалили, профессионально избили»

Лидер петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев стал жертвой уличного нападения. Его поджидали у квартиры.

О нападении утром 3 марта в подъезде жилого дома сообщают другороссы.

«Два неизвестных «спортсмена» повалили Дмитриева и начали профессионально избивать. На шум выбежали соседи, после чего нападавшие скрылись», — говорится в заявлении организации.

Нацбол зафиксировал ушибы лица и тела и разбитый нос в травмпункте и поехал в полицию. Как уточнили «Фонтанке» соратники потерпевшего, заявление он подал в 66-й отдел Красногвардейского района.

Фото: с сайта drugoros.ru

В сентябре 2019 года активисты «Другой России» провели акцию у УМВД Москвы, вывесив баннер «Свободу политзекам». В тот же день полиция обыскала столичный штаб нацболов.

«Другая Россия» — преемник запрещенной в России национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова.

© Фонтанка.Ру

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