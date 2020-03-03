На лидера петербургской «Другой России» напали неизвестные. «Повалили, профессионально избили»
Лидер петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев стал жертвой уличного нападения. Его поджидали у квартиры.
О нападении утром 3 марта в подъезде жилого дома сообщают другороссы.
«Два неизвестных «спортсмена» повалили Дмитриева и начали профессионально избивать. На шум выбежали соседи, после чего нападавшие скрылись», — говорится в заявлении организации.
Нацбол зафиксировал ушибы лица и тела и разбитый нос в травмпункте и поехал в полицию. Как уточнили «Фонтанке» соратники потерпевшего, заявление он подал в 66-й отдел Красногвардейского района.
В сентябре 2019 года активисты «Другой России» провели акцию у УМВД Москвы, вывесив баннер «Свободу политзекам». В тот же день полиция обыскала столичный штаб нацболов.
«Другая Россия» — преемник запрещенной в России национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова.