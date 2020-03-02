Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России «Новочеркасск» вышел в Средиземное море. Об этом сообщает 2 марта Twitter-аккаунт Yoruk Isik, который отслеживает проходы кораблей через пролив Босфор.
По его данным, на борту корабля размещен «тяжелый груз» - какой именно, не уточняется. По предварительной информации, «Новочеркасск» направляется в сирийский порт Тартус.
A final Syrian showdown looms: Heavily laden #ВМФ Project 775 #RussianNavy #ЧФ Black Sea Fleet 197th Landing Ship Brigade’s Ropucha class LSTM (tank carrying landing ship) Novocherkassk 142 transits Bosphorus towards Mediterranean en route to #Tartus #Syria. 14:00Z pic.twitter.com/7ZzLkH23IR— Yörük Işık (@YorukIsik) March 2, 2020
Отметим, ранее в Сирию уже прибыли фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», а также БДК «Орск». Таким образом, «Новочеркасск» станет четвертым российским десантным кораблем в Сирии. Напомним, ранее стало известно, что в сирийский город Серакаб, за который ведут бои войска Асада и протурецкие боевики, вошли части российской военной полиции.
Справка:
В последнее время ситуация в Сирии обострилась — фактически, речь идет о прямом конфликте между Турцией и режимом Башара Асада. Ситуацию в арабской республике и новую военную кампанию Анкары турецкий президент обсудит с Владимиром Путиным 5 марта в Москве. Турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар уже заверил, что не стремится к противостоянию с Москвой. В Совфеде РФ также отвергли возможность войны с Турцией.