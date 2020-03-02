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02.03.2020 23:41
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В Сирию идет российский десантный корабль «с тяжелым грузом»

Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России «Новочеркасск» вышел в Средиземное море. Об этом сообщает 2 марта Twitter-аккаунт Yoruk Isik, который отслеживает проходы кораблей через пролив Босфор.

По его данным, на борту корабля размещен «тяжелый груз» - какой именно, не уточняется. По предварительной информации, «Новочеркасск» направляется в сирийский порт Тартус.

Отметим, ранее в Сирию уже прибыли фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», а также БДК «Орск». Таким образом, «Новочеркасск» станет четвертым российским десантным кораблем в Сирии. Напомним, ранее стало известно, что в сирийский город Серакаб, за который ведут бои войска Асада и протурецкие боевики, вошли части российской военной полиции.

Справка:
В последнее время ситуация в Сирии обострилась — фактически, речь идет о прямом конфликте между Турцией и режимом Башара Асада. Ситуацию в арабской республике и новую военную кампанию Анкары турецкий президент обсудит с Владимиром Путиным 5 марта в Москве. Турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар уже заверил, что не стремится к противостоянию с Москвой. В Совфеде РФ также отвергли возможность войны с Турцией.

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Комментарии (2)

idiot
Повезли деньги российских налогоплательщиков видать. Наличными - судя по всему.
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