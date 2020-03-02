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02.03.2020 19:43
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КИО потребовал у отеля «Талион» штрафные в 6 млн рублей

Городской комитет имущественных отношений 2 марта подал иск против компании АО «Талион» петербургского предпринимателя Александра Ебралидзе. Информация об этом появилась в электронной картотеке арбитражных дел.

КИО просит взыскать с компании часть долга по штрафу за срыв сроков реализации инвестпроекта, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства. Сумма требований комитета составила 6 млн рублей.

Гостиница Taleon Imperial Hotel на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки является главным активом миллиардера Александра Ебралидзе.

Ранее «Фонтанка» писала, что Куйбышевский районный суд 11 февраля в первой инстанции взыскал с Ебралидзе принадлежащие лично ему акции АО «Талион» в пользу кредиторов. Также Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал два банкротных иска от банка «Санкт-Петербург» к компаниям «Талион» и «Елисеев Палас Отель», которыми управляет бизнесмен. Общая сумма претензий кредитной организации составила 5,5 млрд рублей.

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Комментарии (1)

Pex
А чего так затянули и теперь в очереди последние и шансы получить стремятся к нулю?
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