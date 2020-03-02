«Есть ощущение, что «Меандр» сливают». Крупнейший игрок реставрационного рынка теряет контракты

Не успели забыться скандалы с прежними лидерами, «Интарсией» и «Балтстроем», как реставраторы заговорили о серьезных проблемах у нынешнего фаворита, ООО «Меандр».



Отреставрированный фасад РНБ Фото: с сайта meander-group.ru

Смены лидеров рынка реставрации традиционно проходят с шумом. Глава «Интарсии» Виктор Смирнов решил следить за перипетиями уголовных и арбитражных разбирательств из Лондона, а вот Дмитрий Михальченко, руководитель «Балтстроя», наблюдает за ними из СИЗО.

За минувший год у «Меандра» было прекращено госконтрактов почти на 1,5 млрд рублей. В конце февраля фирма лишилась еще одного, знакового заказа от Эрмитажа после одностороннего расторжения музеем контракта.



Получить комментарии от нынешнего руководителя и владельца фирмы Елены Завадской не удается: ее телефон недоступен. Недавний гендиректор фирмы, Владимир Гритчин (на его имя, к примеру, писали претензии в Музее современной истории), выслушав вопросы «Фонтанки» о возможных причинах проблем «Меандра», повесил трубку.

Евгений Ярмош, с которым участники отрасли ассоциируют «Меандр», сейчас говорит, что не имеет отношения ни к уставному капиталу компании, ни к ее управлению. Еще год назад он во внутренних документах называл себя руководителем группы компаний, в которую входил «Меандр». Но теперь уверяет: все решения принимаются без него, никакого влияния и тем более доходов от этой фирмы он не имеет.

Сегодняшний объем заказов «Меандра» — около 3 млрд рублей, — совсем немного по сравнению с тем, что зарабатывали прежние лидеры отрасли. Однако именно его называют самым заметным игроком рынка. Во многом потому, что именно «Меандр» несколько раз подхватывал падающее знамя «Балтстроя» на знаковых объектах, таких, например, как петербургская консерватория.



Основные заказы петербургской фирмы сосредоточены в Крыму и в Москве. В Петербурге у «Меандра» тоже есть фронт работ, но уже не такой значимый и денежный. Последний заметный контракт — реставрация здания Биржи — «Меандр» потерял буквально на днях. И если из консерватории в 2019 году уйти удалось относительно безболезненно, то со стрелки Васильевского острова фирма уходит как минимум с репутационными потерями: руководство Эрмитажа заговорило о внесении «Меандра» в реестр недобросовестных поставщиков.

«Последние месяц-два на стройплощадке совсем никто не работает. Видимо, у них нет ни сил, ни возможностей. Работа встала, из-за этого и расторгаемся, — объяснил «Фонтанке» замгендиректора Эрмитажа Алексей Богданов. — «Меандр», насколько я понимаю, не справляется на многих объектах, у него много проблем. Мы должны уведомить ФАС о том, что мы в одностороннем порядке расторгаем контракт, и мы его уведомим. А дальше ФАС должен решить, включить этого подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков или разрешить продолжить работы на других объектах».



Претензии к «Меандру» предъявляют и другие заказчики. Московский Музей современной истории России потребовал выплатить неустойку за срыв срока реставрации Английского клуба на Тверской, 21. Подряд на 272 млн рублей был получен еще в 2018 году. Из них освоено 127. Доделать работы в корпусе «Г» там надо было до мая 2019 года. В декабре 2019-го музей прислал «Меандру» претензию с требованием заплатить более 5 млн рублей за срыв сроков. Деньги были выплачены, и пока что на сайте госзаказа этот контракт пребывает в статусе «Исполнение». Однако в самом музее «Фонтанке» сообщили, что готовится его расторжение.

В Российской национальной библиотеке тоже недовольны работой «Меандра». «Эта компания по демпинговой цене получила право на проектирование и проведение работ по перекрытию кровли в нашем здании на площади Островского. Они составили такой проект, по которому ничего невозможно было делать. Субподрядчики тоже не могли разобраться в проекте, и это тормозило работы. Библиотека за свои деньги была вынуждена организовать технадзор и привести в порядок проект, — рассказывает заместитель гендиректора РНБ Валентин Сидорин. — Рабочие «Меандра» то неделями не приходили на объект, то появлялись, и все это было хаотично. Только после привлечения Минкульта и акционеров «Меандра» удалось эти работы 31 декабря завершить. Но они были приняты с претензиями по срокам и по качеству. Выставлены штрафные санкции — около 700 тысяч рублей. Пока они ничего не заплатили, с ними работают наши юристы».



Также «Меандр» строил для РНБ новый корпус у «Парка Победы». Примечательно, что этот контракт достался им в 2015 году, как и в случае с консерваторией, после скандального ухода предыдущего подрядчика — компании «Невисс-комплекс». Глава «Невисса» Александр Швирказов незадолго до этого был осужден на три года из-за хищения средств при переезде Военно-морского музея. «На «Парке Победы» у них еще тоже не все принято, они остались должны доделать ряд работ. Там продолжается выяснение отношений в законодательном порядке», — пояснили «Фонтанке» в библиотеке.

Также в прошлом году были расторгнуты несколько контрактов «Меандра» с Северо-Западной дирекцией Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации: работы в Выборгском замке и небольшой подряд в доме Волконских на Мойке, 12. В арбитраже сейчас иск дирекции к компании на 134 млн рублей.

Приходят жалобы и из Крыма. Местные власти оспаривают сроки реконструкции памятников архитектуры в Керчи. К тяжбам подключалась республиканская прокуратура.



Всего в прошлом году было прекращено, по данным СПАРК, 13 госконтрактов «Меандра» почти на 1,5 млрд рублей. Это больше, чем вся выручка фирмы за 2018 год.

Евгений Ярмош, делясь своими ощущениями о происходящем, говорит, что ему кажется, будто «Меандр» «сливают»: несколько лет назад, когда чиновникам требовалось переложить на кого-то бремя работ по реконструкции памятников архитектуры, эта компания пришлась кстати.

Причины изменения отношения заказчиков к «Меандру» он видит в смене правил игры: в Северо-Западной дирекции сменилось за последние годы почти четыре руководителя. В Московской дирекции — тоже четвертый глава. В Севастополе вообще семь человек сменилось. А с приходом нового руководителя каждый раз приходит и новая команда.

У участников отрасли, наблюдающих за процессами вокруг «Меандра», главный вопрос: кто вместо него? Заканчивать за кем-то начатые и брошенные объекты — большой риск оказаться в той же ситуации. Здесь необходимы жесткие гарантии, что эти проекты не выльются в убыток, и гарантии эти должны даваться на уровне более высоком, чем заказчики работ.

