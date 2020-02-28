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28.02.2020 22:36
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Эрмитаж разорвал контракт на реставрацию Биржи, как и предсказывала «Фонтанка». Подрядчика хотят объявить недобросовестным

Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком реставрации здания Биржи на стрелке Васильевского острова, компанией «Меандр». Об этом ТАССу 28 февраля рассказал заместитель генерального директора музея Алексей Богданов.

«Мы уже расторгли. Это связано с тем, что подрядчик не справляется со своей работой, не имеет ни финансовых средств, ни кадровых ресурсов по ремонту. И сейчас мы объявляем новый конкурс на производство этих работ. Подрядчик, скорее всего, будет внесен в список недобросовестных поставщиков. Насколько я знаю, Минкультуры отзывает у него еще и лицензию», - уточнил Богданов.

Напомним, «Фонтанка» еще 25 февраля писала о том, что контракт будет расторгнут. Подробнее о проблемах при реставрации здания Биржи, а также о том, как небольшой «Меандр» не справляется с объемом заказов, читайте в материале «Биржевые торги. Один из главных «открыточных» видов Петербурга стал жертвой непреодолимых обстоятельств».

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