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02.03.2020 17:34
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Нож, маска и элитный презерватив. В Петербурге начали продавать набор против коронавируса и заговоренную воду

Авторы объявлений на Avito в Петербурге решили воспользоваться ажиотажем вокруг коронавируса и теперь добавляют в свои предложения прямые и не очень отсылки к эпидемии.

Например, на сайте можно найти целый «набор против китайского коронавируса covid-19» за 3500 рублей. В него входят: складной нож — «сомневаюсь, что с таким носитель осмелится к вам подойти», медицинская маска — «от вирусов не защищает, но все зачем-то носят», и презерватив «элитный, сверхтонкий — тут такое творится, и только венерических нам ещё не хватало».

Фото: скриншот с сайта avito.ru
Фото: скриншот с сайта avito.ru
Фото: скриншот с сайта avito.ru
Фото: скриншот с сайта avito.ru
Фото: скриншот с сайта avito.ru

Для ценителей народных средств по 750 рублей за кило предлагают «уникальный мед с Алтая». Он якобы «помогает в профилактике коронавируса и других вирусов, инфекций. Наделяет мужчин супер силой для общения с женщинами. Женщин делает добрее и красивее». За 400 рублей продается чайный гриб «от коронавируса». Автор объявления и вовсе обещает исцелить с его помощью не только китайскую заразу, но и ВИЧ. Но вряд ли ВОЗ такое одобрит.

По 480 рублей за литр продается заговоренная 86-летней бабушкой вода. «Вода поможет организму побороть злосчастный вирус и другие болезни! Даже если вы заболеете, то перенесете заболевание легко и быстро исцелитесь», — уверяют авторы.

А для тех, кому все это не нужно, за 4300 рублей предлагается «велосипед, который поможет подальше уехать от коронавируса». В комплекте музыка на батарейках, диодные фары, поворотники, аварийка. Корзина для вещей, козырек, складывающиеся подножки, ремни безопасности.

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