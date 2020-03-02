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02.03.2020 15:28
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Российский ВВП падает из-за коронавируса. ОЭСР прогнозирует его снижение до 1%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценила последствия эпидемии коронавируса для экономики России и мира. Прогнозы роста существенно снижены.

Как говорится в опубликованном 2 марта исследовании, рост мировой экономики замедлится на 0,5% — до 2,4%. А если справиться со вспышкой в первом квартале не удастся, то и вовсе до 1,5%. В России темпы роста ВВП, по прогнозу организации, снизятся из-за коронавируса с 1,6% до 1,2%.

Напомним, что число зараженных коронавирусом в мире уже превышает 88 тысяч человек. Умерло более 3 тысяч, из них 2,9 тысячи — в Китае. Случаи заражения зафиксированы более чем в 60 странах. В Петербурге по состоянию на 2 марта в инфекционной больнице находятся 26 пациентов, которых проверяют на коронавирус после возвращения из Италии, Китая и Ирана. Их селят максимум по двое в палаты, врачи заходят их навещать в противочумных костюмах.

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Комментарии (3)

Петр Петров
рукожопы нашли оправданье
maarks1909
это что у нас получается полный Минус будет!?
dimas062
Урааа....есть на что валить!
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