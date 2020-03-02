Петербург попал в лидеры по выявленным случаям мошенничества с жильем. Горожанам не дали остаться без крова нотариусы

Петербург стал одним из регионов, лидирующих по количеству выявленных попыток мошенничества с недвижимостью. Об этом 2 марта сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.



За последние годы нотариусам удалось выявить в несколько раз больше попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью. В 2017 году специалисты разоблачили 94 попытки мошенничества в 25 регионах, а в 2018 году — 150 случаев в 34 регионах страны. За январь — октябрь 2019 года нотариусам удалось выявить 186 случаев в 30 регионах страны.

