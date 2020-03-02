Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии арестован по обвинению во взяточничестве. Хороший аппетит фигуранта оставил следствие без части улик.

Как сообщает региональный Следственный комитет 2 марта, чиновнику вменяют получение взятки в крупном размере, совершённое группой лиц (часть 5 статьи 290 УК). Оперативники УФСБ задержали его 28 февраля, когда, по версии следствия, замруководителя Россельхознадзора получил 160 тысяч рублей от предпринимателя в обмен на беспрепятственную выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта лесной продукции.

На оперативном видео показан служебный кабинет заместителя с табличкой «Журавлёв Владимир Аркадьевич», пачка пятитысячных купюр, документы на столе и неожиданная попытка фигуранта избавиться от них.



«Он ест бумагу! Зафиксировано?» — уточняет следователь, пока задержанный облизывает пальцы и давится съеденным. Один из оперативников пришёл на помощь и постучал по спине.



В СК сообщают, что кроме замглавы Россельхознадзора задержаны иные должностные лица. В кабинете одного из них при обыске также нашли наркотики.

