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02.03.2020 14:01
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Пальчики оближешь. Замглавы регионального Россельхознадзора попался на взятке и съел вещдок

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии арестован по обвинению во взяточничестве. Хороший аппетит фигуранта оставил следствие без части улик.

Следственный комитет Российской Федерации 

Как сообщает региональный Следственный комитет 2 марта, чиновнику вменяют получение взятки в крупном размере, совершённое группой лиц (часть 5 статьи 290 УК). Оперативники УФСБ задержали его 28 февраля, когда, по версии следствия, замруководителя Россельхознадзора получил 160 тысяч рублей от предпринимателя в обмен на беспрепятственную выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта лесной продукции.

На оперативном видео показан служебный кабинет заместителя с табличкой «Журавлёв Владимир Аркадьевич», пачка пятитысячных купюр, документы на столе и неожиданная попытка фигуранта избавиться от них.

«Он ест бумагу! Зафиксировано?» — уточняет следователь, пока задержанный облизывает пальцы и давится съеденным. Один из оперативников пришёл на помощь и постучал по спине.

В СК сообщают, что кроме замглавы Россельхознадзора задержаны иные должностные лица. В кабинете одного из них при обыске также нашли наркотики.

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Комментарии (2)

Samal_5e4d4df31fec5
в НАДЗОРЕ обнаружили наркотики и коррупцию?
Да что ж такое, никогда такого не было и вот опять! ©
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