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02.03.2020 12:46
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Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге отправлена на карантин почти сотня классов

На карантин по гриппу в Петербурге закрыты 92 класса в школах и 18 групп в детских садах. Об этом рассказали в комитете по образованию 2 марта.

Полностью закрытых учреждений в городе нет. Школам предписано воздержаться от массовых мероприятий внутри зданий, уличные праздники проводить можно. «Если в группе или классе заболевает гриппом/ОРВИ более 20% детей, образовательный процесс приостанавливается на срок не менее 7 дней», — уточнили в Смольном.

С 17 февраля петербургский Роспотребнадзор объявил в городе эпидемию гриппа. Тогда на карантине находились более 100 классов и 23 группы дошкольников.

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