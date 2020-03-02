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02.03.2020 08:58
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В Кронштадте бабушка нашла внука повешенным в своей комнате

Подросток скончался в своей комнате в Кронштадтском районе Петербурга. Семья мальчика считается благополучной.

Как стало известно «Фонтанке» 2 марта, накануне вечером в полицию обратилась пенсионерка, которая рассказала о смерти внука. По словам горожанки, она заглянула в комнату к подростку и обнаружила обездвиженное тело 17-летнего школьника. В стену помещения был ввинчен металлический крюк, к нему привязан альпинистский трос. Прибывшие на место сотрудники скорой провели реанимационные мероприятия, но спасти подростка не удалось.

Родители мальчика находятся в разводе, семья в поле зрения социальных служб не попадала. В социальной сети школьник указал в статусе крылатое латинское выражение «In vino veritas» (истина в вине).

© Фонтанка.Ру

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