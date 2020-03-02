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02.03.2020 08:42
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На Каменноостровском машина вылетела на тротуар, ДТП попало на видео

Столкновение двух легковых автомобилей на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. От удара одна из машин вылетела на тротуар.

Видео публикует 2 марта паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам автомобилистов, на этом перекрёстке потоку, поворачивающему налево с Каменноостровского на Куйбышева, ещё несколько секунд горит зелёный, когда едущим с Троицкого моста уже светит красный. Такие ДТП, в том числе с выездом на тротуар, по словам горожан, здесь происходят нередко.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

По словам Сергея, с моста летел таксист, в машине был пассажир. Все ли участники ДТП невредимы, не сообщается.

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