Очевидец: Под окнами строящегося на Среднерогатской жилкомплекса взрываются и горят бытовки
Пожар под окнами новостроек наблюдают жители Московского района Петербурга в ночь на 2 марта.
Как сообщил читатель «Фонтанки», огонь охватил несколько строительных бытовок на территории ЖК «4you» и «Светлый мир» на Среднерогатской улице, 14.
«Загорелся строительной городок в районе 22:40. Был слышен хлопок. Работают бригады пожарных», - пояснил Антон.
В ГУ МЧС информацию на данный момент не предоставили.
3 дня назад взорвавшийся баллон уничтожил бытовку на стройке в районе Суздальского шоссе.