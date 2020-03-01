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01.03.2020 23:46
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Очевидец: Под окнами строящегося на Среднерогатской жилкомплекса взрываются и горят бытовки

Пожар под окнами новостроек наблюдают жители Московского района Петербурга в ночь на 2 марта.

Как сообщил читатель «Фонтанки», огонь охватил несколько строительных бытовок на территории ЖК «4you» и «Светлый мир» на Среднерогатской улице, 14.

Фото: читатель Фонтанки Антон 

«Загорелся строительной городок в районе 22:40. Был слышен хлопок. Работают бригады пожарных», - пояснил Антон.

В ГУ МЧС информацию на данный момент не предоставили.

3 дня назад взорвавшийся баллон уничтожил бытовку на стройке в районе Суздальского шоссе.

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Комментарии (4)

sektor7
На территории апарта салют похоже это происходит
И Лср апарты тоже рядом строят
260566471
Не успевают строить жилье для рабочих мест Санкт-Петербурге. Промышленность на взлете.
hal9000
Поели доширака...
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