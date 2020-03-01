Любители зимней рыбалки засели на льду у Морской набережной. Это опасно, но выгнать их пока нельзя
Петербургские рыбаки выходят на лёд, несмотря на тепло и окончание календарной зимы. 1 марта рисковые добытчики были замечены недалеко от Морской набережной на Васильевском острове.
Фото и видео в редакцию «Фонтанки» прислал читатель. На них — три отчаянных любителя зимней рыбалки.
В ГУ МЧС по Петербургу отметили, что их сотрудники работают в этом месте.
Отметим, что насильно эвакуировать любителей посидеть у лунки пока нельзя. На сегодняшний день в городе ещё не действует сезонный запрет выхода на лёд. Сотрудники ведомства могут только предупредить об опасности, провести профилактическую беседу. В начале февраля так поговорили с рыбаком у парка 300-летия Петербурга, но слова на мужчину не подействовали.