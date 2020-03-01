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01.03.2020 13:40
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Любители зимней рыбалки засели на льду у Морской набережной. Это опасно, но выгнать их пока нельзя

Петербургские рыбаки выходят на лёд, несмотря на тепло и окончание календарной зимы. 1 марта рисковые добытчики были замечены недалеко от Морской набережной на Васильевском острове.

Фото и видео в редакцию «Фонтанки» прислал читатель. На них — три отчаянных любителя зимней рыбалки.

В ГУ МЧС по Петербургу отметили, что их сотрудники работают в этом месте.

Отметим, что насильно эвакуировать любителей посидеть у лунки пока нельзя. На сегодняшний день в городе ещё не действует сезонный запрет выхода на лёд. Сотрудники ведомства могут только предупредить об опасности, провести профилактическую беседу. В начале февраля так поговорили с рыбаком у парка 300-летия Петербурга, но слова на мужчину не подействовали.

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Комментарии (7)

Никита Ефимов
А ларчик открывается просто , спасателям прекратить работы по спасению любителей рыбы !
sektor7
Весною рыбаки любят корюшку. Корюшка любит рыбаков. Идиллия
hal9000
Эти спасатели кредитов набрали и работают целыми днями что времени даже рыбу половить нет..вот и спасают от зависти
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