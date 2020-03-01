Петербургские рыбаки выходят на лёд, несмотря на тепло и окончание календарной зимы. 1 марта рисковые добытчики были замечены недалеко от Морской набережной на Васильевском острове.

Фото и видео в редакцию «Фонтанки» прислал читатель. На них — три отчаянных любителя зимней рыбалки.