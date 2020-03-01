Гей-порно на Масленице как акт мести. В шалости признался уволенный из ДК
Гей-порно на Масленице в селе в Приморье включил 18-летний местный житель. Как считает полиция, мстил за увольнение из местного дома культуры. Юношу отправили под арест.
Менее суток ушло на поиск весельчака, врубившего порнографический ролик на большом экране у здания администрации Михайловского района Приморского края. Как сообщает 1 марта местная полиция, в выходке признался местный житель 2001 года рождения.
«Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей», — отметили в управлении МВД.
У юноши теперь неприятности еще большие, чем увольнение. Статья за незаконный оборот порно предусматривает до 6 лет лишения свободы. Обдумать ближайшие перспективы бывшего светооператора отправили в СИЗО.
Напомним, вчера пресса писала, что к поиску «диверсанта» привлекли даже ФСБ.