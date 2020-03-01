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01.03.2020 10:50
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Гей-порно на Масленице как акт мести. В шалости признался уволенный из ДК

Гей-порно на Масленице в селе в Приморье включил 18-летний местный житель. Как считает полиция, мстил за увольнение из местного дома культуры. Юношу отправили под арест.

Менее суток ушло на поиск весельчака, врубившего порнографический ролик на большом экране у здания администрации Михайловского района Приморского края. Как сообщает 1 марта местная полиция, в выходке признался местный житель 2001 года рождения.

«Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей», — отметили в управлении МВД.

У юноши теперь неприятности еще большие, чем увольнение. Статья за незаконный оборот порно предусматривает до 6 лет лишения свободы. Обдумать ближайшие перспективы бывшего светооператора отправили в СИЗО.

Напомним, вчера пресса писала, что к поиску «диверсанта» привлекли даже ФСБ.

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Комментарии (5)

DmitrySpb79
"Оборота порно" тут скорее всего нет, он же ничего не покупал и не продавал. Имхо хулиганство в лучшем случае, если конечно не пойдут на принцип и не сделают показательный процесс.
Boris_93*1
М-да , может пожалеют шутника и переквалифицируют на "хулиганку" , а то подобрали статью с максимальной санкцией , если фантазии хватит - могут и ещё добавить , типа пропаганды детям и т.п.
OldObyvatel
Лучше бы он путина матом... Пошел бы как политический заключенный, в будущем получил бы реабилитацию, компенсацию и прочие плюшки.
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