На кадрах видна реакция селян, наблюдающих секс двух мускулистых мужчин. Старшее поколение в шоке, дети ничего не понимают, а молодёжь смеётся и комментирует происходящее словами: «Администрация жжёт!» В это время на центральной площади догорает чучело Масленицы.

Масленица в посёлке Михайловка Приморского края привела к скандалу после включения на большом экране гей-порно.

— Нет, это не праздничный сюрприз для жителей Михайловки. Неизвестные подключились к оборудованию через удаленный доступ и включили ролик. Длилось это не больше 30 секунд, — заверила начальник отдела по культуре и молодежной политике Михайловского района Анна Рябенко.



Власти обратились в правоохранительные органы. Реакция оттуда не замедлила: в кабинетах администрации работают следователи-дознаватели, технику уже изъяли. Чиновники уверены, что «диверсию» совершил кто-то из «чужих». Источник КП рассказал, что к делу подключились сотрудники ФСБ.

