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29.02.2020 19:05
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«Администрация жжёт!» В Приморье на сельской Масленице показали гей-порно

Масленица в посёлке Михайловка Приморского края привела к скандалу после включения на большом экране гей-порно.

Ролики с народных гуляний разлетелись по соцсетям 29 февраля.

На кадрах видна реакция селян, наблюдающих секс двух мускулистых мужчин. Старшее поколение в шоке, дети ничего не понимают, а молодёжь смеётся и комментирует происходящее словами: «Администрация жжёт!» В это время на центральной площади догорает чучело Масленицы.

Фото: скриншот видео с сайта twitter.com

Чиновники заявили о диверсии, пишет «Комсомольская правда».

— Нет, это не праздничный сюрприз для жителей Михайловки. Неизвестные подключились к оборудованию через удаленный доступ и включили ролик. Длилось это не больше 30 секунд, — заверила начальник отдела по культуре и молодежной политике Михайловского района Анна Рябенко.

Власти обратились в правоохранительные органы. Реакция оттуда не замедлила: в кабинетах администрации работают следователи-дознаватели, технику уже изъяли. Чиновники уверены, что «диверсию» совершил кто-то из «чужих». Источник КП рассказал, что к делу подключились сотрудники ФСБ.

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Комментарии (2)

michailPotapov
К бабке не ходи - это происки Тлетворного запада, во главе с Трампом. Хотели испортить масленицу россиянам !!!
krasnonosov
Не исключено, что это была прямая трансляция скрытой камеры из одного из кабинетов администрации.
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