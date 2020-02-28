Мужчина устроил пиротехническое шоу на Замшиной. Взрывной волной выбило окна и двери, а его отец сиганул от испуга с третьего этажа

Как рассказали в пресс-службе Калининского района, 39-летний житель дома 15 по Замшиной улице, будучи сильно пьяным, зачем-то поджёг порох. Взрыв был сильным, его услышали все соседи. Сначала грохнуло, потом на землю посыпались осколки битого стекла, повалил дымок. Также внутри квартиры на третьем этаже выбило межкомнатные двери.

Сотрудники экстренных служб наводнили жилую пятиэтажку в Калининском районе. Утром 28 февраля там прозвучал взрыв. Волной выбило окна и двери, а с третьего этажа на газон выпал пенсионер.

По данным «Фонтанки», взрыв прозвучал около 10:15. В это время в двушке находились 39-летний пьяный мужчина и его отец, который спал. Полиция уже на месте и задержала подрывника. Сильно он не пострадал, но находится в невменяемом состоянии, что значительно осложняет опрос. Силовики пытаются понять, что местный житель взрывал и где он это взял.



Как рассказал корреспонденту собеседник в правоохранительных органах, спавший отец от взрыва пробудился и мгновенно отреагировал на чрезвычайную ситуацию, выпрыгнув из окна. Очевидец, позвонивший в полицию, рассказал, что момент падения не видел.



Ранее в ГУ МЧС по Петербургу сообщили о взрыве самодельного взрывного устройства на Замшиной.

