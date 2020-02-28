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28.02.2020 10:53
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МЧС: Один человек пострадал при взрыве СВУ на Замшиной

В Калининском районе произошел взрыв. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, ЧП случилось по адресу: Замшина улица, 15. 

«Предположительно, взрыв СВУ. 1 человек осматривается, разрушений нет».

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