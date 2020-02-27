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27.02.2020 23:22
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Неизвестный владелец уникального Aston Martin Bulldog решил побить на нем рекорд скорости 1979 года

Скриншот из видео&nbsp;ThamesTv/Youtube
Скриншот из видео ThamesTv/Youtube

Владелец единственного существующего экземпляра суперкара Aston Martin Bulldog объявил о намерении сделать то, для чего эта машина создавалась и что она не смогла сделать в 1979 году. А именно — достичь скорости в 380 километров в час, на которую рассчитывали создатели.

К сожалению, тогда удалось разогнаться только до 308 км/ч, и машина, разочаровав своих создателей, так и осталась в единственном экземпляре. И вот теперь, как сообщает 27 февраля Goodwood Road & Racing, нынешний владелец автомобиля, который не желает разглашать свое имя, объявил, что суперкар полностью отреставрирован и готов доказать, что способен достичь заветного рубежа в 380 километров в час. Реставрация заняла 18 месяцев и, как пишет издание, коснулась «каждого винтика и гаечки».

Aston Martin Bulldog появился в непростое для компании время. Необычный футуристический суперкар, напоминающий по дизайну Tesla Cybertruck (который и сегодня произвел фурор), был разработан для демонстрации возможностей марки. Машину предполагалось выпустить ограниченным тиражом всего в 25 экземпляров, но финансовые трудности позволили изготовить только один.

Получился очень низкий и широкий двухместный спорткар с дверьми конструкции «крыло чайки», открывавшимися при помощи электромоторов, и фарами в середине капота за опускающимся щитком. Кажется, что Франц фон Хольцхаузен напрямую срисовывал с его внешнего вида дизайн пикапа Tesla.

«Под капотом» у «Бульдога» стоит 650-сильная пятилитровая V-образная «восьмерка», что является впечатляющей силовой установкой даже по нынешним временам. «Проектная» скорость должна была стать по тем временам рекордной — 237 миль в час или 381 километр.

Спроектировал автомобиль Уильям Таунс, чьи творения, как например, седан Lagonda, сегодня почти забыты и все реже мелькают даже на выставках автомобильной старины. То же самое можно сказать и про Aston Martin Bulldog — в последний раз он «появлялся на публике» в 2009 году на фестивале в Гудвуде.

Теперь после реставрации и, как надеется анонимный владелец, преодоления прежнего скоростного достижения Aston Martin Bulldog вновь покажется на публике во всей своей красе.

Видео: ThamesTv/Youtube

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