Разминку ближе к концу заседания правительства Ленобласти устроили студентки из Ленинградского государственного университета имени Пушкина 27 февраля. Поднимать со стульев чиновников приехали представительницы одной из лучших в мире молодежных сборных по чирлидингу.

Запись заседания опубликована в соцсетях правительства региона, ближе к его концу к микрофону губернатор Александр Дрозденко позвал председателя комитета экономического развития Дмитрия Ялова. Прежде чем зачитать доклад, Ялов пригласил в зал девушек. Две студентки под песню со словами Высоцкого «﻿Общеукрепляющая, / Утром отрезвляющая, / Если жив пока ещё, гимнастика» подняли со стульев всех присутствующих. Под руководством девушек чиновники сжимали кулаки, вертели головами, крутили бедрами. Последнее движение вызвало вспышку смеха и даже аплодисменты. Правда, кому именно рукоплескали чиновники, не ясно — то ли себе, то ли студенткам в коротких юбках.

Как рассказали «Фонтанке» на факультете физической культуры университета, их воспитанницы поехали туда по инициативе правительства Ленобласти. Подобное мероприятие для них прошло впервые, девушкам привычнее выступать на больших соревнованиях. Например, в 2018 году команда вуза в составе 16 человек заняла третье место на чемпионате мира по чирлидингу среди молодежи, выигрывали спортсменки и региональные соревнования. Девушки, которые помогали разминаться членам правительства, входят в основной состав команды.

Вдохновленные разминкой чиновники предложили проводить такие пятиминутки на каждом заседании. «Сначала гимн, потом разминка», — подытожил Дрозденко.

Ялов от дел перешел к цифрам и отметил, что за прошлый год вовлечь в занятия спортом удалось «большое количество людей среднего возраста».