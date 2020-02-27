На заседание областного правительства ворвались чирлидерши и заставили чиновников вертеть бедрами
Разминку ближе к концу заседания правительства Ленобласти устроили студентки из Ленинградского государственного университета имени Пушкина 27 февраля. Поднимать со стульев чиновников приехали представительницы одной из лучших в мире молодежных сборных по чирлидингу.
Запись заседания опубликована в соцсетях правительства региона, ближе к его концу к микрофону губернатор Александр Дрозденко позвал председателя комитета экономического развития Дмитрия Ялова. Прежде чем зачитать доклад, Ялов пригласил в зал девушек. Две студентки под песню со словами Высоцкого «Общеукрепляющая, / Утром отрезвляющая, / Если жив пока ещё, гимнастика» подняли со стульев всех присутствующих. Под руководством девушек чиновники сжимали кулаки, вертели головами, крутили бедрами. Последнее движение вызвало вспышку смеха и даже аплодисменты. Правда, кому именно рукоплескали чиновники, не ясно — то ли себе, то ли студенткам в коротких юбках.
Администрация Ленинградской области / vk.com
Как рассказали «Фонтанке» на факультете физической культуры университета, их воспитанницы поехали туда по инициативе правительства Ленобласти. Подобное мероприятие для них прошло впервые, девушкам привычнее выступать на больших соревнованиях. Например, в 2018 году команда вуза в составе 16 человек заняла третье место на чемпионате мира по чирлидингу среди молодежи, выигрывали спортсменки и региональные соревнования. Девушки, которые помогали разминаться членам правительства, входят в основной состав команды.
Вдохновленные разминкой чиновники предложили проводить такие пятиминутки на каждом заседании. «Сначала гимн, потом разминка», — подытожил Дрозденко.
Ялов от дел перешел к цифрам и отметил, что за прошлый год вовлечь в занятия спортом удалось «большое количество людей среднего возраста».