Уличная камера сняла, как «Шкода» с разворота уложила на лопатки грузовик с газовыми баллонами
Момент столкновения «Шкоды» и «Газели» с баллонами на Торжковской улице утром 27 февраля зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. В ДТП, напомним, никто не пострадал, баллоны не взорвались, но на час было перекрыто движение трамваев.
Запись выложена в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Она подтверждает слова очевидцев о том, что водитель белой «Шкоды» врезался в «Газель» в момент разворота из правого ряда. От толчка в район правого переднего колеса заднюю часть грузовика понесло вперёд с разворотом, и машина легла набок. О силе удара свидетельствуют повреждения, полученные легковой машиной.
Значительности этой аварии добавил тот факт, что грузовик перевозил баллоны с газом. На место прибыли сотрудники МЧС и службы «04». Грузовик залили пеной, баллоны оттащили с дороги, где их проверили газовщики. Сомнение вызвало состояние одного из участников аварии, но медики проверили его и показаний к госпитализации не нашли. Упавший грузовик подняли и отбуксировали с помощью специального крана.