Момент столкновения «Шкоды» и «Газели» с баллонами на Торжковской улице утром 27 февраля зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. В ДТП, напомним, никто не пострадал, баллоны не взорвались, но на час было перекрыто движение трамваев.



Запись выложена в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Она подтверждает слова очевидцев о том, что водитель белой «Шкоды» врезался в «Газель» в момент разворота из правого ряда. От толчка в район правого переднего колеса заднюю часть грузовика понесло вперёд с разворотом, и машина легла набок. О силе удара свидетельствуют повреждения, полученные легковой машиной.