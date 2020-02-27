FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
65.52р71.24р
27.02.2020 09:57
1
Печать

Приметная BMW разбилась на подъезде к Петербургу, не успев найти нового хозяина

Молодая женщина попала в ДТП утром 27 февраля на Мурманском шоссе (автодорога «Кола») после поворота на Разметелево в сторону Петербурга. Как видно на фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», BMW 1-Series ушла в отбойник так, что выломало часть обшивки и вырвало колесо.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com, кадр из видео
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com, кадр из видео
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com, кадр из видео
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com, кадр из видео
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Автомобиль этот хорошо запоминается благодаря аэрографии, изображающей ёжика в тумане и лошадку. В комментариях под постом отписались несколько человек, знакомые с машиной: прежний владелец, потенциальный, который смотрел её, но не купил, и нынешняя хозяйка. «Я её продавать недавно начала в связи с покупкой новой машины», — написала девушка. В ДТП она, судя по всему, не пострадала. Что касается обстоятельств, по её словам, «Газель» без поворота на скорости перестраивалась и зажала к отбойнику», «в протоколе всё зафиксировали».

В целом на дорогах Петербурга сегодня спокойно, сообщений о ДТП от очевидцев немного, аномальных пробок и загруженности не наблюдается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Snaky
Ну, пусть ещё напишет, что казель на 220 обходила её справа. :)
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний