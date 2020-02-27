Приметная BMW разбилась на подъезде к Петербургу, не успев найти нового хозяина
Молодая женщина попала в ДТП утром 27 февраля на Мурманском шоссе (автодорога «Кола») после поворота на Разметелево в сторону Петербурга. Как видно на фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», BMW 1-Series ушла в отбойник так, что выломало часть обшивки и вырвало колесо.
Автомобиль этот хорошо запоминается благодаря аэрографии, изображающей ёжика в тумане и лошадку. В комментариях под постом отписались несколько человек, знакомые с машиной: прежний владелец, потенциальный, который смотрел её, но не купил, и нынешняя хозяйка. «Я её продавать недавно начала в связи с покупкой новой машины», — написала девушка. В ДТП она, судя по всему, не пострадала. Что касается обстоятельств, по её словам, «Газель» без поворота на скорости перестраивалась и зажала к отбойнику», «в протоколе всё зафиксировали».
В целом на дорогах Петербурга сегодня спокойно, сообщений о ДТП от очевидцев немного, аномальных пробок и загруженности не наблюдается.