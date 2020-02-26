Со дна Фонтанки достали ограду и тумбу, которые захватил с собой «Мини Купер»
Сначала женщину, потом «Мини Купер» и, наконец, тумбу с перилами вытащили из Фонтанки. Упали они туда все вместе утром 24 февраля, а доставали их с разницей в часы и дни. Любопытно, что здесь же полгода назад уже вылавливали ограду после ДТП с автокраном.
26 февраля водолазная группа участка плавсредств «Мостотреста» нашла в Фонтанке выбитые при ДТП гранитную тумбу и секцию перильного ограждения. Их подняли и доставили на базу учреждения для дальнейшего освидетельствования, сообщает пресс-служба «Мостотреста».
ДТП на Фонтанке, 50, попало на видео. 40-летняя женщина на Mini Cooper, чуть не наехав на пешехода, свернула к реке и, выбив секцию ограждения, нырнула в воду. Дама выплыла сама, на берегу ей помогли очевидцы и медики. Вскоре краном достали машину. В тот же день аварийно-дежурное управление «Мостотреста» установило временное ограждение. В течение недели набережной вернут исторический облик.
«Мостотрест», по заявлению пресс-службы, проведёт работу по возмещению расходов городу на восстановление набережной в установленном законом порядке. Для этого в ОГИБДД по Центральному району уже направлен запрос о предоставлении информации о виновнике ДТП.
На этом участке Фонтанки автомобили падали в воду трижды за полгода. Утром 5 октября у домов 46–48 туда съехал автокран: водитель вышел поправить зеркало и не поставил машину на тормоз. «Мостотресту» так же пришлось доставать со дна тумбу и перила.
16 ноября у дома 34 в реку скатился по спуску «Рено Логан», в котором находились мужчина и двое детей — девятилетний мальчик и пятимесячная девочка. За короткое время «Рено» достиг середины реки. Водитель вместе с люлькой выбрался через заднее стекло, спасали их очевидцы. Один из них рассказал «Фонтанке», как всё происходило: «Когда я подплыл, то увидел, что там ещё один ребёнок, и мужчина держит двух детей на плаву. Я забрал люльку и поплыл к берегу». Побывавшие в воде люди получили среднее переохлаждение.