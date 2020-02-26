Сначала женщину, потом «Мини Купер» и, наконец, тумбу с перилами вытащили из Фонтанки. Упали они туда все вместе утром 24 февраля, а доставали их с разницей в часы и дни. Любопытно, что здесь же полгода назад уже вылавливали ограду после ДТП с автокраном.



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26 февраля водолазная группа участка плавсредств «Мостотреста» нашла в Фонтанке выбитые при ДТП гранитную тумбу и секцию перильного ограждения. Их подняли и доставили на базу учреждения для дальнейшего освидетельствования, сообщает пресс-служба «Мостотреста».

ДТП на Фонтанке, 50, попало на видео. 40-летняя женщина на Mini Cooper, чуть не наехав на пешехода, свернула к реке и, выбив секцию ограждения, нырнула в воду. Дама выплыла сама, на берегу ей помогли очевидцы и медики. Вскоре краном достали машину. В тот же день аварийно-дежурное управление «Мостотреста» установило временное ограждение. В течение недели набережной вернут исторический облик. «Мостотрест», по заявлению пресс-службы, проведёт работу по возмещению расходов городу на восстановление набережной в установленном законом порядке. Для этого в ОГИБДД по Центральному району уже направлен запрос о предоставлении информации о виновнике ДТП.

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