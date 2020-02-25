«Вы больные, девочки»: Глава МИД РФ ответил атаковавшим его журналисткам из Грузии
Инцидент с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и грузинским журналисткам, крайне напористо пытавшимся поговорить с министром 25 февраля в женевском офисе Организации Объединённых Наций попал в Сеть. Видео обнародовало в Youtube-канале iPress Ge.
Журналистки пытаются приблизиться к Лаврову, игнорируя оттесняющих их охранников и сотрудников МИДа. Громко крича и размахивая микрофонами, они пытались узнать у министра, приедет ли он в Тбилиси на заседание комитета министров Совета Европы.
«Вы чем-то… Вы больные, девочки», — ответил им Лавров.
Ранее в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала этот случай. По её словам, представители грузинской прессы «набросились на российскую делегацию», в результате чего у Захаровой и её коллеги по министерству позже обнаружились царапины и синяки.