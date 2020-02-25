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Общество

25.02.2020 21:34
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«Вы больные, девочки»: Глава МИД РФ ответил атаковавшим его журналисткам из Грузии

Инцидент с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и  грузинским журналисткам, крайне напористо пытавшимся поговорить с министром 25 февраля в женевском офисе Организации Объединённых Наций попал в Сеть. Видео  обнародовало в Youtube-канале  iPress Ge.

Журналистки пытаются приблизиться к Лаврову, игнорируя оттесняющих их охранников и сотрудников МИДа. Громко крича и размахивая микрофонами, они пытались узнать у министра, приедет ли он в Тбилиси на заседание комитета министров Совета Европы.

«Вы чем-то… Вы больные, девочки», — ответил им Лавров.

Ранее  в Facebook  официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала этот случай. По её словам, представители грузинской прессы «набросились на российскую делегацию», в результате чего у Захаровой и её коллеги по министерству позже обнаружились царапины и синяки.

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