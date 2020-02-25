На территории завода Nissan погиб рабочий. Он сорвался с автовоза

Рабочий получил смертельные травмы после падения с высоты на заводе в Петербурге.



Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, накануне на складе готовой продукции завода Nissan на Комендантском проспекте мужчина пытался забраться на второй этаж автовоза. Равновесие подвело 65-летнего рабочего. Упал он вниз головой. Полученные травмы оказались смертельными.



В пресс-службе предприятия «Фонтанке» пояснили, что погибший не является сотрудником завода, он трудится на субподрядчика. Мужчина был задействован в доставке автомобилей.

