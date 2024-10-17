Бывший солист One Direction Лиам Пейн найден мертвым в Буэнос-Айресе

Бывший вокалист One Direction Лиам Пейн найден мертвым возле отеля в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Об этом 17 октября сообщает Reuters.

Смерть подтвердили сотрудники скорой помощи. По предварительной информации, при падении он получил травмы, несовместимые с жизнью — в частности, по всей видимости, перелом основания черепа. Согласно заявлению полиции, предоставленному CNN, смерть Пейна наступила во внутреннем дворике отеля на улице Коста-Рика в районе Палермо. Информация об обстоятельствах смерти разнится. La Nacion сообщает, что Пейн погиб, выпав из окна отеля на третьем этаже. Перед этим в полицию поступил звонок от менеджера гостиницы, который сообщил об «агрессивном мужчине, который мог находиться в состоянии наркотического или алкогольного опьянения». Идет ли речь о Пейне неизвестно.

Пэйну был 31 год. За полчаса до новости певец опубликовал в социальной сети Snapchat серию фотографий со своей девушкой.

Лиам Пейн прославился, выступая в составе ныне распавшейся поп-группы One Direction вместе с Гарри Стайлсом, Зейном Маликом, Нилом Хораном и Луи Томлинсоном. One Direction была основана в 2010 году и получила всемирную известность после выхода дебютного альбома Up All Night. В 2016 году группа приостановила свою деятельность, поскольку ее участники занялись другими проектами, включая сольную карьеру.