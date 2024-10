Бывший солист One Direction Лиам Пейн найден мертвым в Буэнос-Айресе

Лиам Пейн прославился, выступая в составе ныне распавшейся поп-группы One Direction вместе с Гарри Стайлсом, Зейном Маликом, Нилом Хораном и Луи Томлинсоном. One Direction была основана в 2010 году и получила всемирную известность после выхода дебютного альбома Up All Night. В 2016 году группа приостановила свою деятельность, поскольку ее участники занялись другими проектами, включая сольную карьеру.