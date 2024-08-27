Появилось видео нападения пьяного пассажира такси на фельдшера скорой помощи. Успокаивать его приезжала Росгвардия

Сотрудники Росгвардии по Петербургу в минувшую субботу, 24 августа, задержали пьяного пассажира, избившего фельдшера скорой помощи. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 27 августа.
Сообщение о буйном мужчине поступило прямо из кареты скорой помощи, которая приехала на вызов на 20 километр КАД. Там водитель пожаловался на буйного пассажира, с которым у него произошел конфликт. Скорая забрала нарушителя спокойствия и, пока мужчину сопровождали в карету, он напал на женщину-фельдшера, ударив ее в голову.
Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали пьяного пассажира. Поскольку госпитализация ему была не нужна, его сразу увезли в отделение полиции. А вот фельдшер обратилась за помощью к врачам.
Как стало известно «Фонтанке» накануне, пьяный пассажир - 52-летний житель Петербурга. На сайте филиала Российской таможенной академии он указан как преподаватель.