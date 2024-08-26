На севере КАД избили фельдшера скорой. Перед этим досталось таксисту

Бригада скорой подверглась нападению, приехав приводить в чувство агрессивного пассажира такси на севере Петербурга. Волю агрессии дал преподаватель филиала Российской таможенной академии. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 августа.
Экстренные службы на кольцевую автодорогу вызвал субботним вечером таксист, которому не удалось угомонить пассажира. Клиент водрузился на пассажирское место на Выборгском шоссе, был, как рассказал водитель, явно пьян, но проблем не доставлял. Однако при заезде на внутреннее кольцо КАД в районе Парголово начал душить таксиста.
Салон удалось освободить от пассажира, но приехавшие медики и сами попали под его горячую руку. По предварительной информации, после выезда в больницу обратилась
Пассажира забрали в отдел полиции. Это