ЦБ раскрыл, как теперь будет рассчитывать курсы доллара и евро

Курсы доллара и евро будут определяться на основе внебиржевых сделок между банками с отсечением крайних значений, чтобы снизить риски манипуляций. Представленную Банком России методологию 22 июля разобрала газета «Ведомости».
Из новой методологии следует, что курсы доллара и евро, торги которыми в России были прекращены после введения санкций в отношении Московской биржи, будут устанавливать на базе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных до 15:30 мск. В расчеты попадет не весь массив данных: 25% нижних и верхних крайних значений, выбивающихся из среднего диапазона, учитываться не будут. Это сделано для того, чтобы снизить риски манипуляций и ограничить влияние на курс игроков, совершающих крупные сделки.
После отбора значений регулятор «взвесит» их с учетом величины транзакции. Сделки большего размера будут сильнее влиять на официальный курс, чем более мелкие.
Курс юаня продолжит рассчитываться на основе биржевых торгов, а курсы остальных валют — исходя из их отношения к официальному курсу доллара ЦБ. Для этих расчетов регулятор планирует использовать данные об официальных курсах нацвалют, которые публикуют центробанки других стран.
США 12 июня ввели санкции в отношении Московской биржи, в результате чего площадка была вынуждена прекратить торги долларом и евро. Сделки с этими валютами на внебиржевом рынке продолжаются. Они учитываются при формировании официальных курсов ЦБ. С 12 июня официальный курс доллара снизился с 89 до 88 рублей, курс евро вырос — с 95,74 до 96,04 рубля.