ЦБ раскрыл, как теперь будет рассчитывать курсы доллара и евро

Курсы доллара и евро будут определяться на основе внебиржевых сделок между банками с отсечением крайних значений, чтобы снизить риски манипуляций. Представленную Банком России методологию 22 июля разобрала газета «Ведомости».



Из новой методологии следует, что курсы доллара и евро, торги которыми в России были прекращены после введения санкций в отношении Московской биржи, будут устанавливать на базе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных до 15:30 мск. В расчеты попадет не весь массив данных: 25% нижних и верхних крайних значений, выбивающихся из среднего диапазона, учитываться не будут. Это сделано для того, чтобы снизить риски манипуляций и ограничить влияние на курс игроков, совершающих крупные сделки.