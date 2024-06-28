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    Forbes: Мосбиржа вернула клиентам часть валюты, заблокированной из-за санкций. Доллары при этом сконвертировали в рубли

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    Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, вернул участникам торгов и их клиентам евро и доллары США, заблокированные ранее из-за введенных санкций. Об этом 28 июня сообщает журнал Forbes со ссылкой на сообщение Мосбиржи, оказавшееся в его распоряжении.

    Исключением стали средства, заблокированные на счетах в иностранных банках. Уточняется, что доллары США при возврате были полностью конвертированы в российские рубли, а европейская валюта возвращена частично в евро, а отчасти — в рублях.

    Таким образом, НКЦ исполнил ранее взятые на себя обязательства: конвертацию заблокированной валюты по курсу, установленному 13 июня текущего года по итогам биржевых торгов 11 июня, площадка обещала осуществить до 28 июня.

    По данным Forbes, курс составил 89,2256 рубля за доллар и 95,7974 рубля — за евро. Курс ЦБ на тот же день: доллар — 89,0214 рубля, евро — 95,7391 рубля.

    Министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении России 12 июня, включив в них и Московскую биржу. С13 июня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро.

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    НКЦМосбиржаСанкцииДолларЕвроВозвратКонвертация валюты
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