Forbes: Мосбиржа вернула клиентам часть валюты, заблокированной из-за санкций. Доллары при этом сконвертировали в рубли

Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи, вернул участникам торгов и их клиентам евро и доллары США, заблокированные ранее из-за введенных санкций. Об этом 28 июня сообщает журнал Forbes со ссылкой на сообщение Мосбиржи, оказавшееся в его распоряжении.

Исключением стали средства, заблокированные на счетах в иностранных банках. Уточняется, что доллары США при возврате были полностью конвертированы в российские рубли, а европейская валюта возвращена частично в евро, а отчасти — в рублях.