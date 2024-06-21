Мосбиржа исполняет обязательства. Клиентские доллары и евро обещают сконвертировать в рубли

Национальный клиринговый центр (НКЦ), структура Мосбиржи, имеющая лицензию Банка России, выполнит обязательства перед участниками торгов и их клиентами по возврату долларов США и евро, доступных после блокировки валютного обеспечения, сконвертировав их в российские рубли. Об этом стало известно 21 июня из сообщения на сайте Московской биржи.



Конвертация, как утверждается, будет осуществлена до 28 июня 2024 года по курсу, установленному 13 июня текущего года по итогам биржевых торгов 11 июня.



«Московская биржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер», — сказано в сообщении.