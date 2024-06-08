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    Петербург охладится. Атмосферный фронт несет дожди и грозы

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    2 комментария

    Дождливая и нежаркая погода ожидает Петербург в субботу, 8 июня. Приближающийся с юго-запада атмосферный фронт принесет плотные облака, грозы и ограничит приток солнечного тепла, сообщает центр «ФОБОС».

    Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21 градус. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, порывистый.

    В воскресенье также ожидаются кратковременные дожди и +18…+20 градусов.

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    Комментарии 2

    Ганс-Дитрих Геншер08 Июн 2024 в 10:38
    Стало лучше, точно.
    +0−0
    triton197708 Июн 2024 в 10:21
    Хорошо бы) Вчера Фонтанка тоже обещала прохладу, а на деле было "жарковато и душновато")) У нас (Приморский р-н) переменно - то некоторая облачность, то чистое солнечное))
    +1−1
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