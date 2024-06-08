Петербург охладится. Атмосферный фронт несет дожди и грозы

Дождливая и нежаркая погода ожидает Петербург в субботу,
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Дождливая и нежаркая погода ожидает Петербург в субботу,
Температура воздуха +
В воскресенье также ожидаются кратковременные дожди и
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