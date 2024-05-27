«Зенит» в разрезе и Leica от беспризорников. Что смотреть на выставке «Внутри старинного фотоаппарата»

Фото: Илья Снопченко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Экспозиция «Внутри старинного фотоаппарата» сравнительно невелика: всего два зала плюс коридор с нанесенным на стену таймлайном о развитии фотоаппаратуры. Но кто-то откроет там для себя азы теории фотосъемки и сможет сравнить, как выглядел бы его портрет в разных техниках. А кто-то — полюбуется на разные модели и изучит фотоаппарат «Зенит» и фотооптику в разрезе. «Фонтанка» попросила авторов выделить главное.



«Мы начали с истории фотографии, как всегда делают, «от печи», — сразу ориентирует директор «Росфото» Захар Коловский. — И поэтому создали здесь модель камеры-обскуры, с которой всё началось: она использовалась для получения изображения тысячелетиями — первое упоминание о ней было сделано, по-моему, в четвертом веке до нашей эры. Это всего лишь коробка с дырочкой на стенке, через эту дырочку получили свет и создали изображение — собственно, это и есть вся идея фотографии. Потому что остальные тысячелетия ушли на получение удобного технологичного способа фиксации, изображения и тиражирования. И сами способы фиксации, тиражирования, аппараты, которые позволяют все это делать для совершенно разных нужд и в разных условиях, здесь частично представлены, и с ними можно познакомиться».



Многократно увеличенная модель камеры-обскуры здесь, действительно, есть. По факту — это темное помещение с экраном, на котором появляется изображение, контуры которого «проникают» сюда через маленькое отверстие в стене: «оригинал», с которого якобы делают «снимок», находится в коридоре. Тоже аттракцион — но необходимый для понимания. Самая основательная витрина на выставке посвящена конструкции типовой зеркальной камеры — специально для нее распилили камеру «Зенит».



Фото: Илья Снопченко/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Снопченко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы знаем, что в камере есть затвор, и он как-то работает, знаем, что объектив — это, кажется, что-то из линз, но тут мы можем увидеть, как состыкуются элементы, из чего они состоят, как они выглядят, чем отличаются друг от друга, — показывает специалист выставочного отдела Екатерина Юшкевич. — Например, пентапризма. Да, мы знаем, что в зеркальных фотоаппаратах сверху есть какая-то такая штука, башмак. Я сама впервые именно здесь, когда мы собирали эту инсталляцию, увидела, как же это выглядит в действительности».



Рядом с витриной — кабинка со шторками: это, собственно, давшая название выставке инсталляция «Внутри старинного фотоаппарата», имитация камеры в многократном увеличении, где можно посмотреть процесс съемки.



«Там есть объектив, меха, передняя и задняя стенка. Если вы зайдете внутрь фотоаппарата, там можно выбрать разные типы печати, которые будут имитировать наш результат», — комментирует Юшкевич. Правда, имитация разных типов печати происходит цифровым методом, то есть реальный альбуминовый отпечаток себя любимого вы не получите. Но это только пока.



Фото: Илья Снопченко/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Снопченко/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Снопченко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Мы эту выставку мыслим как первую итерацию в цикле выставок, которые тему истории фотографии с разных сторон раскрывают, — продолжает специалист. — И если нынешняя посвящена в первую очередь технике, то есть фотоаппаратам, то осенью мы хотим немножко ее модифицировать и больше внимания уделить типам печати. Сейчас мы предлагаем только выбирать их внутри старинного фотоаппарата, а осенью можно будет увидеть оригиналы, сравнить их между собой. Потом следующая часть — мы хотим рассказать про проявку печати, у нас будет имитация красной комнаты».



В витринах можно увидеть первые тиражные недорогие фотоаппараты Kodak, первый советский массовый фотоаппарат «Фотокор», для выпуска которого был организован займ у населения, и отечественный аналог «Лейки» — легендарный ФЭД.

«Но если Leica производилась на специализированном заводе, который много-много лет занимался фототехникой, то ФЭД делали в Харьковской трудовой коммуне имени Феликса Эдмундовича Дзержинского НКВД, — напоминает Екарина Юшкевич. — Там содержались беспризорники, и это была форма их в том числе социализации. Очевидно, что эта камера была несопоставимо дешевле, чем Leica. Все равно это было дорого, но советский человек уже более или менее мог себе его позволить».



Еще одна легендарная камера, представленная в витрине, — ЛОМО Компакт-Автомат, которую было уже легко взять с собой в путешествие и не страшно разбить.



«У нее был немножко странный дизайн, — рассказывает специалист. — Ну, и, в целом, как-то ее обходили вниманием до тех пор, пока на нее не обратили внимание австрийские студенты. Они были в путешествии по России (по крайней мере, есть такая легенда), купили ее просто потому, что ничего для них эта сумма не значила, но оказалось, что она дает совершенно фантастические изображения в плане картинки, потому что у нее еще и очень классный объектив. Её выпускало Ленинградское оптико-механическое объединение, а в него входили и предприятия, выпускавшие военное оборудование, прицелы, микроскопы. Поэтому у ЛОМО был такой замечательный, очень резкий объектив».



Фото: Илья Снопченко/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Снопченко/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Снопченко/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Снопченко/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Снопченко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Среди других экспонатов на выставке — бокс-камеры и камеры с четырьмя объективами для одновременной съемки (их использовали для съемки фото на документы). А еще — гигантский настенный увеличитель 1950-х, выпущенный на Харьковском заводе и служивший на разных производствах, и репродукционная камера для стационарной детальной съемки. Но о них более подробно посетителям расскажут после обновления экспозиции.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

