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    «Пространство времени» откроется в здании «Левашовского хлебозавода». Здесь покажут медиаискусство из ГМИИ им. Пушкина

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    Совместный проект музея и культурного центра «Левашовский хлебозавод» представят выставку «Пространство времени» — зрителям предлагают осмыслить «феномен времени». Также авторы полагают, что новые медиа «актуализируют способность к созерцанию».

    Фото: предоставлено организаторами
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    Кураторы выставки ссылаются на теоретика искусства Бориса Гройса, отметившего, что все домодерные культуры (то есть до момента создания «наций») имели сословие, основной функцией которого было созерцание. Это были шаманы, монахи, проповедники, философы. Чем больше ускорялся темп жизни и чем больше демократизировалось (опять же в рамках модернизма) искусство, тем меньше у людей оставалось возможностей для созерцания, и современному человеку уже нужно усилие, чтобы сконцентрироваться на чём-то.

    Именно тренировкой навыка созерцать кураторы называют «Пространство времени», предполагая, что выставка будет подобна шкатулке, которая «предлагает задержаться возле каждого экспоната». Медитативный ритм, замедление, цикличность и, наконец, само ощущение времени — всё это ждёт вас на «Левашовском хлебозаводе». Вы увидите работы Александры Митлянской, Гарри Хилла, Таус Махачевой, Марианне Хеске и Александры Дементьевой из ГМИИ им. Пушкина.

    Выставка «Пространство времени» пройдёт в культурном центре «Левашовский хлебозавод» с 9 июля по 4 августа 2024 года. 6+

    Фото: предоставлено организаторами

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