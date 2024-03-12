В «Росфото» откроется выставка, посвящённая Сергею Параджанову

Юбилейный проект к 100-летию Сергея Параджанова в «Росфото» составят предметы из коллекции «Росфото», московского Музея кино, ереванского Музея Сергея Параджанова и архива фотографа Юрия Мечитова. Мечитов — фотограф и автор книги «Сергей Параджанов. Хроника диалога». На выставке вы увидите кадры из жизни режиссёра в квартире на улице Котэ Месхи в Тбилиси, где в 1980-е собирались деятели культуры со всего СССР, со съёмок фильмов «Легенда о Сурамской крепости» и «Арабески на тему Пиросмани». Серия фотографий Елены Карусаар, художника-фотографа «Ленфильма», рассказывает о создании последней завершённой работы Параджанова — «Ашик-Кериб». Выставку будут сопровождать мастер-классы, лекции, кинопоказы и другие мероприятия — подробности смотрите на сайте «Росфото».

Сергей Параджанов (1924–1990) — советский и армянский режиссёр, сценарист, художник, народный артист Украинской ССР. Его называют представителем «советской новой волны» и мастером «поэтического кино», а его фильмы — фресками. Параджанов родился в Тифлисе (Тбилиси) в семье армянского торговца антиквариатом, и в его фильмах всегда прослеживается внимание к вещам — ему важна не бутафория, а подлинные предметы, которые он каким-то образом доставал в качестве реквизита. Мировую славу режиссёру принесли ленты «Цвет граната» (1968) и «Тени забытых предков» (1964). Первый фильм посвящён армянскому поэту Саят-Нове, причём поэта, а также его музу и любовь и ещё несколько ролей играет грузинская актриса Софико Чиаурели. В «Цвете граната» (оригинальное название — «Саят-Нова») множество символов-отсылок и просто крайне эстетичных кадров, не случайно Параджанова называли ещё и советским «гением Ренессанса», как бы парадоксально это ни звучало. Ну а «Тени забытых предков» — фильм по мотивам повести Михаила Коцюбинского про «украинских Ромео и Джульетту». Герои повести и фильма происходили из враждующих гуцульских родов. Живя в СССР и не будучи диссидентом в полном смысле слова, Параджанов критиковал цензуру со стороны государства.

