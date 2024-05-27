Сказочные места России: где познакомить ребенка с фольклором так, чтобы это было не скучно

Фото: пресс-служба "Сочи Парка" Поделиться Поделиться





Современные дети любят, чтобы все было ярко, красочно и активно — чему немало способствует увлечение играми в телефонах и компьютерах. И родителям часто бывает непросто найти достойную альтернативу в офлайн-мире, чтобы и чадо от гаджета отвлечь, и полезному чему-то его научить, и хорошо вместе с ребенком отдохнуть.



К Бабе Яге на южное побережье Чтобы встретиться с героями русских сказок в тематическом парке развлечений — отправляйтесь в Сочи. В этом году у «Сочи Парка» круглая дата — 10 лет, празднование юбилея началось с 1 мая и продлится до 30 сентября, поэтому все гости южного курорта смогут там побывать.

Все годы работы парк непрерывно менялся и развивался: когда он открылся, здесь было всего 5 аттракционов, в этом году их станет 22. Все аттракционы после того, как прибывают в "Сочи Парк", проходят сказочную трансформацию, чтобы соответствовать духу парка и проникнуться «русским духом». «Идут магические работы», — такую надпись можно встретить рядом со стройплощадкой. Усилия не пропадают даром: если в начале парк посещали около 250 тыс. человек в год, то в этом году ожидается более 2 млн посетителей.



Сказочные герои тут буквально на каждом шагу. Сразу у входа Например, «Змей Горыныч» — это экстремальные горки, а «Жар-Птица» — самая высокая башня свободного падения в России, а на острове «Буяне» происходят настоящие морские сражения. Есть здесь и «Летучий корабль», и «Конек-Горбунок» — карусель с лошадками для самых маленьких и даже «Морская царевна» — водная горка с подъемом на 12-метровую высоту.

Главная сказочная звезда Сочи Парка — неповторимая Баба Яга. Здесь у нее есть собственная Южная резиденция с избушкой на курьих ножках, где кроме нее проживают Кощей Бессмертный, Леший и Кикимора. В общем, если вы хотите, чтобы дети не боялись сказочных злодеев, то вам точно сюда — очень уж они тут симпатичные.



Фото: пресс-служба "Сочи Парка" Фото: пресс-служба "Сочи Парка" Поделиться Поделиться





Кстати, Баба Яга — только с виду древняя старушка, в «Сочи Парке» она ведет вполне современный образ жизни — у нее даже есть собственный Telegram-канал — «Тележка Бабы Яги» — у которого больше 11 тысяч подписчиков.



И, конечно, не обошлось здесь без русских богатырей — у них тут своя вотчина, свой Край — здесь живет Черномор, находится Артельный двор с творческими мастерскими и заколдованный лес. А с недавних пор здесь живет «Соловей-Разбойник»: он сидит на самом верху, страшный, как и положено. По легенде, от его крика разлетались камни, поэтому сиденья, в которых будут кататься посетители ростом выше 120 см, выглядят как гигантские валуны, которые поднимаются и переворачиваются. Крики здесь тоже слышны — и это кричат посетители от восторга во время катания.

Фото: пресс-служба "Сочи Парка" Фото: пресс-служба "Сочи Парка" Фото: пресс-служба "Сочи Парка" Поделиться Поделиться





Еще один новый аттракцион — «Богатырская застава» — откроется в июне. Оказывается, богатыри не только живут в сказках, но и путешествуют — увидеть это можно на цирковом представлении «Кругосветное путешествие Богатыря», собравшем 10 цирковых номеров со всего света: от Аргентины и Азейрбайджана до Эфиопии и Италии.



Фото: пресс-служба "Сочи Парка" Поделиться Поделиться





Прогуливаясь по дорожкам парка можно встретить не только героев русских народных сказок, но и других литературных персонажей. Например, кота на дубе из сказочного «Лукоморья» или гусеницу из «Алисы в стране Чудес». А квинтэссенцией сказочной темы в этот юбилейный год станет ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое летом смогут увидеть все посетители парка.

К героям Пушкина в Мандроги Если отправиться на поиски сказочных героев не на юг, а на север, то ближайшее место, которое вас может заинтересовать — это деревня Мандроги, расположенная на берегу реки Свирь в Ленинградской области. Всего 3,5 часа от центра Петербурга — и вы уже там, где начинается русский север, с его самобытностью и и особым настроением.



Фото: https://vk.com/mandrogimedia Поделиться Поделиться





Для детей самым захватывающим местом здесь является тропа «Лукоморье» — это место, вдохновленное произведением Александра Пушкина «Руслан и Людмила», где можно пройти по тропе с интересными арт-объектами, фигурами сказочных персонажей и загадочными уголками.



Фото: https://vk.com/mandrogimedia Фото: https://vk.com/mandrogimedia Фото: https://vk.com/mandrogimedia Фото: https://vk.com/mandrogimedia Фото: https://vk.com/mandrogimedia Поделиться Поделиться





Приключение начинается сразу — ведь попасть на другой берег ручья Петкалева, где и находится тропа, можно только на лебедочном пароме. Практически пересечение реки Смородины. А встречает вас там никто иной как Кот Ученый — помните, мы его и в «Сочи Парке» видели уже. Камень на развилке предлагает выбрать, куда идти. И если выбор сделан правильно, то вам встретится и русалка на ветвях, и 33 богатыря, и Кощей, и Черномор — и другие знакомые с детства персонажи. Все это деревянные скульптуры, созданные руками мастера резьбы по дереву Юрия Гусева.



Для детей это отличная возможность не только развлечься, но и узнать больше о русской культуре и традициях. Они смогут прочувствовать атмосферу волшебства и загадочности, которая царит на тропе Лукоморье. И, конечно, никого из детей не оставит равнодушным мини-зоопарк, где живут лесные звери, попавшие в трудную жизненную ситуацию.



Понравилась Баба Яга в «Сочи Парке»? В Мандрогах есть своя, не менее интересная — и в июне она ждет всех желающих в гости. При случае спросите, не родственница ли она той, что в Сочи.

Продолжить знакомство с русской культурой можно на выставке матрешек, которая работает в Ремесленной слободе. Традиционная русская матрешка символизирует женщину-мать, но детям нравится, в первую очередь, сам процесс сборки и разборки деревянных игрушек: от большой до самой маленькой. Так что не удивляйтесь тому, что в форме матрешки предстанет не только русская красавица, но и политический деятель или и вовсе… котик.



Фото: Алексей Рожнов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Помимо этого, в деревне Мандроги можно также посетить мастерские ремесленников, где дети смогут попробовать свои силы в различных ремеслах, таких как гончарство, роспись по дереву и многое другое. Такое путешествие оставит незабываемые впечатления и запомнится на долгие годы как яркое приключение в мире сказок и творчества.

К Деду Морозу — летом Путешествие на родину Деда Мороза, в Великий Устюг, традиционно ассоциируется с зимними праздниками. Но резиденция главного сказочного волшебника, в которого верят дети от 0 и до бесконечности, работает круглый год. Да и сам он вовсе не тает под летним солнцем, а охотно общается с юными посетителями и дарит им подарки — хоть до Нового года еще и далеко.

Путь к дому Деда Мороза проходит по Тропе сказок, где посетителей встречают разные сказочные герои, загадывают загадки и играют с детьми: Баба Яга, Шуршик, Серый волк, Лисичка-сестричка. Путь проходит через Поляну братьев месяцев, к Дубу разбойнику, Волшебному колодцу и Поляне молодецких забав.

В самой резиденции без елки никак — для летнего сезона у нее приготовлен летний наряд. А вот самому Деду Морозу приходится в соответствии со статусом все равно ходить в шубе, шапке и рукавицах — немного облегченных — иначе кто же ему поверит, что он настоящий. А все остальное, как зимой — дети рассказывают стихи, загадывают желания и получают подарки. Можно и забыть, что на улице на самом деле лето.



Фото: https://vk.com/dedmoroz Поделиться Поделиться





Если же станет жарко — добро пожаловать в Ледник. Температура там — минус 15. Чтобы посетители в футболках и шортах не замерзли, их «утепляют» с помощью валенок и накидки. А если захотите подкрепиться, то добро пожаловать в гости на чай с пряниками к Бабе Жаре.

