Ссорит людей вода. Галерную гавань готовят к застройке плавучими домами

К Галерной гавани свозят понтоны, там собираются строить первый в городе квартал плавучих домов. Выглядит идиллически, но местные не понимают — почему это все прибило именно к их берегу.
На то, что на берегу Галерной гавани замаячили сварные конструкции и недвусмысленный плакат, накануне обратили внимание в группе ВК «Живем на Васильевском | Васильевский остров». В комментариях люди интересуются, где им теперь ловить рыбу, по какому праву кто-то занимает прибрежную полосу и зеркало воды и не пора ли выходить, взявшись за руки, чтобы отстоять локацию, как было с парком на Смоленке.
Что строят?
Что именно собираются сооружать здесь, не секрет. Еще несколько лет назад городские СМИ подробно писали о проекте супругов Афониных, которые и сами живут в плавучем доме, и являются главными энтузиастами по развитию этой культуры в городе. «Моя миссия в том, чтобы Петербург в полной мере раскрыл свою аутентичность через плавучие дома. Так, как мы можем наблюдать это в Голландии, Франции, Германии, Канаде, Бельгии, Венеции. Так, как наверняка понравилось бы Петру Первому, ведь он во многом копировал его именно с Амстердама и Венеции», — говорит Анна Афонина в соцсетях.
Уже довольно долгое время функционирует сайт водного квартала в Галерной гавани из 10 домов. Цена каждого составляет почти 20 млн рублей «в базовой комплектации» и до 23,4 млн — в зависимости от отделки. Габариты — более 100 квадратов вместе с террасой и 56 квадратных метров самого теплого контура. «К плавучему дому вы получаете судовой билет + договор на швартование», — говорится на сайте. Есть и необходимое уточнение: например, взять ипотеку под покупку не получится, ведь юридически вы покупаете именно судно.
На сайте указан адрес компании «Жизнь на воде», созданной в 2017 году как УК «Управление морскими объектами». Сейчас ее директором является Анна Афонина, бенефициаром — Наталья Лукина, руководитель ООО «ДЦ Марта» и ООО «Промышленная группа «Технологии переработки». Владельцем этой промышленной группы числится Марат Асланов, в прошлом депутат народного собрания Дагестана, а сейчас — собственник ряда компаний и преподаватель Политеха. О том, что он собирается развивать инфраструктуру в Галерной гавани, журналисты писали еще в 2019 году. Однако в итоге там появился только яхт-клуб, который засветился в новостях, когда на плавучем ринге прошли бои. Журнал «Собака.Ру» называл Асланова партнером супругов Афониных, который и заключил договор водопользования на гавань.
А так можно?
Окрестности Галерной гавани в последнее время превратились в площадку для масштабной застройки. На подходе — новые комплексы вместо сносимого «Ленэкспо» и жилье на Шкиперском протоке. Однако даже они, кажется, не вызывают таких споров, как миниатюрный водный квартал. Вероятно, именно из-за того, что он первый в своем роде и вторгается в привычный быт привыкших здесь отдыхать — с шашлыками ли, с удочкой ли.
Еще в прошлом году глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина направила несколько запросов чиновникам. В КГА ничего по существу ответить не смогли, так как градрегламент не действует в пределах объектов культурного наследия — а именно им является Галерная гавань гребного порта. В КИО еще 1 августа 2023 года сообщали, что «сведения о намерении реализации проекта по созданию объектов жилья и общественных пространств на территории водного объекта «Галерная гавань» в комитете отсутствуют».
Относительную ясность внес комитет территориального развития. «На территории памятника или ансамбля запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик... объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия», — перечислил он и добавил, что КГИОП не выдавал разрешений на что бы то ни было, а район тоже сведений никаких не получал.
Что из этого следует — не совсем понятно, так что на днях Вавилина вновь отправила запросы — в комстрой, КГИОП, район и ГАТИ. Сама Анна Афонина подтвердила «Фонтанке», что договор водопользования заключен до 2034 года с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением. «Чтобы внести ясность — никаких объектов капитального строительства мы не возводим в Гавани, — подчеркнула она. — Ни один закон не нарушаем, все наши действия в рамках закона».
Для людей дом, для чиновников — судно
Насколько можно судить, важные для проекта формулировки содержатся в судебном решении по одному «соседнему» делу. Еще в декабре 2022 года КГИОП подал иск к ООО «Марина»; им тоже руководит Наталья Лукина, А владельцем значится Асланов, но не Марат Асланович, а Хиденрнеби Асланович. Именно у этой компании договор водопользования в гавани на СРОК c 2014-го по 2034 год. Речь, собственно, шла о пресловутом яхт-клубе.
Еще в 2008 году компания «Марина» взяла в аренду весь западный берег и линию вокруг двух малых бассейнов в «хвосте» акватории.
Взяла с соответствующими охранными обязательствами — ведь земля, как уже было сказано, входит в состав ОКН. Среди прочего были там и такие правила:
- не изменять внешний архитектурный облик памятника: не выполнять новое строительство, реконструкцию (приспособление для современного использования) на территории памятника;
- не устанавливать павильоны, киоски, навесы, причальные сооружения и иные временные строения и сооружения на территории памятника;
- не производить работы, изменяющие предметы охраны памятника.
В 2020-м КГИОП сходил на место и увидел бетонные понтоны, двухэтажное здание, понтон с баннерами «Бои на воде» и рингом, стоянку катеров, деревянные переходные трапы. Никаких разрешений он не выдавал, так что потребовал от арендатора штраф в миллион рублей. А вскоре и подал иск — о взыскании денег и о демонтаже всего самовольного.
«Марина» ничего не скрывала, она изначально сообщила чиновникам, что планирует использовать акваторию для размещения базы под 250 маломерных судов, то есть для понтонов. Земельные участки на берегу тоже арендовали официально под благоустройство и организацию яхт-клуба, и на них также выдавали охранное обязательство. Компания настаивала, что все, перечисленное КГИОП в иске, — не строения, и не сооружения, даже временные. В том числе и «двухэтажное здание», которое «является маломерным судном с бортовым номером РЛВ 33–63, в отношении которого имеется судовой билет (судовладелец — ООО «Марина», год постройки — 2008, материал — бетон)». Что касалось понтона с баннерами «Бои на воде» и рингом — то это плавсредство «Иволга», принадлежащее ООО «Жизнь на воде».
Главное — дальше: «Из условий охранного обязательства не следует запрет на швартовку плавучих объектов в акватории объекта культурного наследия федерального значения «Бассейны малые (два)», входящего в состав комплекса объекта культурного наследия федерального значения «Галерная гавань Гребного порта». И еще: «Контроль за соблюдением требований, касающихся внешнего вида и технических характеристик плавучих объектов и маломерных судов, в полномочия комитета не входит». В итоге суд чиновникам отказал.
«Фонтанка» запросила комментарий у КГИОП по поводу плавучих домов.
Анна Афонина заявила, что «проект благоустройства Гавани и создания первого в России подобного масштаба плавучего квартала — конечно, амбициозная задумка, достойная памяти основателя нашего города, Петра Первого, и хейтеров будет множество». При этом она подчеркивает, что проект предусматривает прогулочные зоны, общественные места для рыбалки, плавучий ресторан и общественную же спа-зону. «Сейчас мы ведем переговоры по крупным инвестиционным соглашениям с несколькими федеральными городами по реализации таких плавучих кварталов и развитию новых туристических локаций там», — говорит она.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»