Ссорит людей вода. Галерную гавань готовят к застройке плавучими домами

К Галерной гавани свозят понтоны, там собираются строить первый в городе квартал плавучих домов. Выглядит идиллически, но местные не понимают — почему это все прибило именно к их берегу.



На то, что на берегу Галерной гавани замаячили сварные конструкции и недвусмысленный плакат, накануне обратили внимание в группе ВК «Живем на Васильевском | Васильевский остров». В комментариях люди интересуются, где им теперь ловить рыбу, по какому праву кто-то занимает прибрежную полосу и зеркало воды и не пора ли выходить, взявшись за руки, чтобы отстоять локацию, как было с парком на Смоленке.



Что строят?

Что именно собираются сооружать здесь, не секрет. Еще несколько лет назад городские СМИ подробно писали о проекте супругов Афониных, которые и сами живут в плавучем доме, и являются главными энтузиастами по развитию этой культуры в городе. «Моя миссия в том, чтобы Петербург в полной мере раскрыл свою аутентичность через плавучие дома. Так, как мы можем наблюдать это в Голландии, Франции, Германии, Канаде, Бельгии, Венеции. Так, как наверняка понравилось бы Петру Первому, ведь он во многом копировал его именно с Амстердама и Венеции», — говорит Анна Афонина в соцсетях.



Уже довольно долгое время функционирует сайт водного квартала в Галерной гавани из 10 домов. Цена каждого составляет почти 20 млн рублей «в базовой комплектации» и до 23,4 млн — в зависимости от отделки. Габариты — более 100 квадратов вместе с террасой и 56 квадратных метров самого теплого контура. «К плавучему дому вы получаете судовой билет + договор на швартование», — говорится на сайте. Есть и необходимое уточнение: например, взять ипотеку под покупку не получится, ведь юридически вы покупаете именно судно.





На сайте указан адрес компании «Жизнь на воде», созданной в 2017 году как УК «Управление морскими объектами». Сейчас ее директором является Анна Афонина, бенефициаром — Наталья Лукина, руководитель ООО «ДЦ Марта» и ООО «Промышленная группа «Технологии переработки». Владельцем этой промышленной группы числится Марат Асланов, в прошлом депутат народного собрания Дагестана, а сейчас — собственник ряда компаний и преподаватель Политеха. О том, что он собирается развивать инфраструктуру в Галерной гавани, журналисты писали еще в 2019 году. Однако в итоге там появился только яхт-клуб, который засветился в новостях, когда на плавучем ринге прошли бои. Журнал «Собака.Ру» называл Асланова партнером супругов Афониных, который и заключил договор водопользования на гавань.



А так можно?

Окрестности Галерной гавани в последнее время превратились в площадку для масштабной застройки. На подходе — новые комплексы вместо сносимого «Ленэкспо» и жилье на Шкиперском протоке. Однако даже они, кажется, не вызывают таких споров, как миниатюрный водный квартал. Вероятно, именно из-за того, что он первый в своем роде и вторгается в привычный быт привыкших здесь отдыхать — с шашлыками ли, с удочкой ли.



Фото: МО «Гавань» Фото: МО «Гавань» Фото: МО «Гавань» Фото: МО «Гавань» Фото: МО «Гавань» Фото: МО «Гавань» Фото: МО «Гавань» Фото: МО «Гавань» Поделиться Поделиться







Еще в прошлом году глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина направила несколько запросов чиновникам. В КГА ничего по существу ответить не смогли, так как градрегламент не действует в пределах объектов культурного наследия — а именно им является Галерная гавань гребного порта. В КИО еще 1 августа 2023 года сообщали, что «сведения о намерении реализации проекта по созданию объектов жилья и общественных пространств на территории водного объекта «Галерная гавань» в комитете отсутствуют».



Относительную ясность внес комитет территориального развития. «На территории памятника или ансамбля запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик... объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия», — перечислил он и добавил, что КГИОП не выдавал разрешений на что бы то ни было, а район тоже сведений никаких не получал.



Что из этого следует — не совсем понятно, так что на днях Вавилина вновь отправила запросы — в комстрой, КГИОП, район и ГАТИ. Сама Анна Афонина подтвердила «Фонтанке», что договор водопользования заключен до 2034 года с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением. «Чтобы внести ясность — никаких объектов капитального строительства мы не возводим в Гавани, — подчеркнула она. — Ни один закон не нарушаем, все наши действия в рамках закона».



Для людей дом, для чиновников — судно



Насколько можно судить, важные для проекта формулировки содержатся в судебном решении по одному «соседнему» делу. Еще в декабре 2022 года КГИОП подал иск к ООО «Марина»; им тоже руководит Наталья Лукина, А владельцем значится Асланов, но не Марат Асланович, а Хиденрнеби Асланович. Именно у этой компании договор водопользования в гавани на СРОК c 2014-го по 2034 год. Речь, собственно, шла о пресловутом яхт-клубе.



Еще в 2008 году компания «Марина» взяла в аренду весь западный берег и линию вокруг двух малых бассейнов в «хвосте» акватории.

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Взяла с соответствующими охранными обязательствами — ведь земля, как уже было сказано, входит в состав ОКН. Среди прочего были там и такие правила: не изменять внешний архитектурный облик памятника: не выполнять новое строительство, реконструкцию (приспособление для современного использования) на территории памятника; не устанавливать павильоны, киоски, навесы, причальные сооружения и иные временные строения и сооружения на территории памятника;

не производить работы, изменяющие предметы охраны памятника.

