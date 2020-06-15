38-летнего петербуржца полиция Василеостровского района записала в организаторы массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка. Поводом послужили бои в Галерной гавани. Об этом 15 июня сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также показали, что именно так встревожило местных жителей.



На кадрах видно, что блогеры и спортсмены подошли к задаче с энтузиазмом — подготовили свет на понтоне, установили октагон, разместили символику партнёров. Одно, по всей видимости, забыли — спросить разрешения на проведение съёмок и самого мероприятия.

