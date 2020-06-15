Организатор боёв на Васильевском острове получил персональный административный протокол. Полиция показала видео с места событий
38-летнего петербуржца полиция Василеостровского района записала в организаторы массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка. Поводом послужили бои в Галерной гавани. Об этом 15 июня сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также показали, что именно так встревожило местных жителей.
На кадрах видно, что блогеры и спортсмены подошли к задаче с энтузиазмом — подготовили свет на понтоне, установили октагон, разместили символику партнёров. Одно, по всей видимости, забыли — спросить разрешения на проведение съёмок и самого мероприятия.
«В отношении 38-летнего петербуржца составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2–2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). В ближайшее время организатору сбора судом будет определена мера наказания», — отметили в пресс-службе главка.
Ранее «Фонтанка» писала, что о «боях на плоту» в полицию сообщил местный житель. Задержать удалось девятерых вместе с организатором, остальные несколько десятков спортсменов и зрителей сбежали.