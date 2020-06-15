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15.06.2020 10:01
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На Васильевском задержали блогеров. Они собрались толпой на плоту и били друг другу лица на камеру

Спортсмены-блогеры отправились со съемки в Петербурге прямо в 37-й отдел полиции. Около 50 мужчин и молодых людей разместились на плоту, чтобы устроить рукопашный бой для своего шоу на YouTube. Местный житель усмотрел в дерущихся нарушителей режима и коронавирусных диссидентов, потому позвонил в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, накануне вечером в 37-й отдел полиции поступил звонок от петербуржца. Он пожаловался на массовое скопление людей на территории Галерной гавани (со стороны Шкиперского протока). На место выехали начальник отдела, участковый, два экипажа патрульных и наряд ОГИБДД.

Представители правопорядка застали инсценировку рукопашного боя на деревянном плоту. Всего на площадке столпились около 50 человек. В итоге за нарушение режима повышенной готовности были задержаны только девять человек, среди которых как минимум два блогера, занимающихся боями. Одного зовут Сражидин, он называет себя «чёрным дельфином» в соцсетях, второго — Андреем. Несколько дней назад он дал старт своему проекту «Битва за двор» на YouTube. Не исключено, что именно его и снимали на Васильевском острове. Что до остальных нескольких десятков участников, то они сбежали — у приехавших полицейских рук на них не хватило.

В отношении девятки составлены протоколы об административном правонарушении.

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Комментарии (17)

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Раньше ковш и Шкиперский проток был небезопасен вечерами и ночами. Сейчас ситуацию почти исправили. Никому бесследно там появляться не получится.
Надо было в Купчино свои бои проводить. На Васильевском относительно все спокойно благодаря полиции и вневедомственной охране, так что это создание имиджа неприглядного никому не нужно. А деревенских бойцов-блохеров отправить надо обратно в деревню. Пусть там снимают.
Мужской Взгляд
От безделья скоро убивать начнут друг друга.
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