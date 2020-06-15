На Васильевском задержали блогеров. Они собрались толпой на плоту и били друг другу лица на камеру

Спортсмены-блогеры отправились со съемки в Петербурге прямо в 37-й отдел полиции. Около 50 мужчин и молодых людей разместились на плоту, чтобы устроить рукопашный бой для своего шоу на YouTube. Местный житель усмотрел в дерущихся нарушителей режима и коронавирусных диссидентов, потому позвонил в полицию.



Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, накануне вечером в 37-й отдел полиции поступил звонок от петербуржца. Он пожаловался на массовое скопление людей на территории Галерной гавани (со стороны Шкиперского протока). На место выехали начальник отдела, участковый, два экипажа патрульных и наряд ОГИБДД.

