На Васильевском задержали блогеров. Они собрались толпой на плоту и били друг другу лица на камеру
Спортсмены-блогеры отправились со съемки в Петербурге прямо в 37-й отдел полиции. Около 50 мужчин и молодых людей разместились на плоту, чтобы устроить рукопашный бой для своего шоу на YouTube. Местный житель усмотрел в дерущихся нарушителей режима и коронавирусных диссидентов, потому позвонил в полицию.
Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, накануне вечером в 37-й отдел полиции поступил звонок от петербуржца. Он пожаловался на массовое скопление людей на территории Галерной гавани (со стороны Шкиперского протока). На место выехали начальник отдела, участковый, два экипажа патрульных и наряд ОГИБДД.
Представители правопорядка застали инсценировку рукопашного боя на деревянном плоту. Всего на площадке столпились около 50 человек. В итоге за нарушение режима повышенной готовности были задержаны только девять человек, среди которых как минимум два блогера, занимающихся боями. Одного зовут Сражидин, он называет себя «чёрным дельфином» в соцсетях, второго — Андреем. Несколько дней назад он дал старт своему проекту «Битва за двор» на YouTube. Не исключено, что именно его и снимали на Васильевском острове. Что до остальных нескольких десятков участников, то они сбежали — у приехавших полицейских рук на них не хватило.
В отношении девятки составлены протоколы об административном правонарушении.