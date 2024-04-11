Министр молодёжной политики Самарской области подал в отставку после обвинений в лояльности ЛГБТ*

Министр молодёжной политики Самарской области Сергей Бурцев вечером 11 апреля заявил, что вынужден уйти в отставку. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уверен, что это связано с его разоблачением в лояльности ЛГБТ*.
«Для меня работа всегда была больше, чем просто работа. За последние годы удалось в регионе сформировать действующую систему молодёжной политики, показывающую конкретные результаты.<...> Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодёжную политику региона! В связи с этим принял решение подать в отставку. Время все расставит на свои места», — написал Бурцев на своей странице в ВК 11 апреля.
Тремя днями ранее, 8 апреля, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн опубликовал разоблачительный пост о деятельности министерства молодёжной политики Самарской области. Он обвинил Бурцева в потакании ЛГБТ* и закрывании глаз на присутствие открытых гомосексуалистов в подведомственных учреждениях министерства, а также в его личном окружении.
«Самарская облпрокуратура начала проверку по признакам пропаганды ЛГБТ. Не исключено, что она закончится возбуждением уголовного дела. Поводом стал недавний скандал: открытый сторонник и пропагандист ЛГБТ был трудоустроен в областное Агентство по реализации молодёжной политики. <…> Поразительно, но министр молодежной политики Сергей Бурцев, в чьём ведении находится Агентство, не увидел здесь ничего предосудительного. На странице в «ВК» он лишь написал, что «в наших самарских ТГ-помойках муссируется «грязное белье» молодежной политики региона». Никакой оценки Леонтовичу министр не дал, сконцентрировавшись на своей личной жизни. Не отреагировал он и на «каминг-аут» хорошо знакомого ему молодежного активиста», — написал Хинштейн в своем блоге.
Он заявил, что это якобы «свидетельствует о настоящем гей-лобби, которое тянет свои радужные руки именно к детям».
После публикации об увольнении Бурцева Хинштейн опубликовал новый пост, в котором подчеркнул связь между своим заявлением этим событием. Он решил проиллюстрировать это совместной фотографией Сергея Бурцева и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Экс-министру молодёжной политики региона 35 лет, он родом из Самары, беспартийный. Выпускник кафедры гражданского и процессуального предпринимательского права Самарского госуниверситета. Занимался исследованиями как аспирант на кафедре теории истории государства и права. Был активистом и руководителем профсоюзных структур. Возглавлял «Центр юридической помощи молодежи» и «Самарский Дом молодежи».
*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.