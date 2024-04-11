Министр молодёжной политики Самарской области подал в отставку после обвинений в лояльности ЛГБТ*

Министр молодёжной политики Самарской области Сергей Бурцев вечером 11 апреля заявил, что вынужден уйти в отставку. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уверен, что это связано с его разоблачением в лояльности ЛГБТ*.

«Для меня работа всегда была больше, чем просто работа. За последние годы удалось в регионе сформировать действующую систему молодёжной политики, показывающую конкретные результаты.<...> Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодёжную политику региона! В связи с этим принял решение подать в отставку. Время все расставит на свои места», — написал Бурцев на своей странице в ВК 11 апреля.