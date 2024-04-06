Петербуржцы заметили «озерные звезды». Рыбаки и рыбки ни при чем

На поверхностях петербургских озер горожане заметили необычные узоры. По отдельности они напоминают звезды, а все вместе делают поверхность озера похожей на панцирь черепахи. Это явление хорошо известно физикам, и человек тут не при чем, хотя многие считают, что «виноваты» рыбаки, бурящие лунки для подледной рыбалки, ну или рыбы, которые хотят дышать.

На самом деле, такая красота появляется только если поверхность озера покрыта тончайшим льдом, а сверху его присыпает снегом. Тогда через дырочки, появляющиеся в тонком льду при таянии, выступает более теплая озерная вода и растапливает снег, оставляя более темные области. Получаются этакие «озерные звезды».

Размеры узоров зависят от толщины льда и снега: чем лед тоньше — тем больше мелких узоров. И, наоборот, чем лед толще, а слой снега глубже — тем «звезд» меньше, но они крупнее, а поверхность озера становится похожей на ячейки, как на черепашьем панцире.



К слову, это не единственный причудливый узор, который может образоваться на поверхности озера — также ученые замечали и концентрические круги.