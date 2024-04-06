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    Петербуржцы заметили «озерные звезды». Рыбаки и рыбки ни при чем

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    На поверхностях петербургских озер горожане заметили необычные узоры. По отдельности они напоминают звезды, а все вместе делают поверхность озера похожей на панцирь черепахи. Это явление хорошо известно физикам, и человек тут не при чем, хотя многие считают, что «виноваты» рыбаки, бурящие лунки для подледной рыбалки, ну или рыбы, которые хотят дышать.

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    На самом деле, такая красота появляется только если поверхность озера покрыта тончайшим льдом, а сверху его присыпает снегом. Тогда через дырочки, появляющиеся в тонком льду при таянии, выступает более теплая озерная вода и растапливает снег, оставляя более темные области. Получаются этакие «озерные звезды».

    Размеры узоров зависят от толщины льда и снега: чем лед тоньше — тем больше мелких узоров. И, наоборот, чем лед толще, а слой снега глубже — тем «звезд» меньше, но они крупнее, а поверхность озера становится похожей на ячейки, как на черепашьем панцире.

    К слову, это не единственный причудливый узор, который может образоваться на поверхности озера — также ученые замечали и концентрические круги.

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