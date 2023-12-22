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    Пока еще не сало. Главный синоптик Петербурга показал, как образуется снежура на Неве

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    Синоптик Александр Колесов показал, как образуется снежура на Неве. Завораживающее видео он выложил в свой телеграм-канал 22 декабря.

    Ролик снят на набережной Лейтенанта Шмидта. На кадрах виден процесс образования полей снежуры.

    Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

    «Снег, попадая в воду, собирается в маленькие, еще прозрачные островки, и дальше, упираясь в «пробку» в застойном месте, образует большие поля, которые начинают закручиваться в красивые узоры, уплотняться, а густоту снега даже по цвету видно», — пояснил синоптик.

    Снежура обычно предваряет образование льда на водоемах. Снег, падающий на охлажденную поверхность, не тает, а смешивается с водой и собирается в пластичную кашеобразную массу. «Фонтанка» показывала, как ледяное «сало» покрывает реки и каналы города в конце ноября.

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