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    Зимний след. На Неве снова заметили снежуру

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    Снежура раскрасила Неву в самом центре Петербурга. Зимний узор заметила вечером 23 декабря читательница Анна возле Кунсткамеры и дальше по набережной.

    Еще вчера «Фонтанка» показывала процесс образования полей снежуры на набережной Лейтенанта Шмидта. Обычно это явление — признак образования льда на водоемах.

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    Снег, падающий на охлажденную поверхность реки в местах со слабым течением, не тает, а смешивается с водой и собирается в пластичную кашеобразную массу. Под действием течения и ветра эта масса может принимать причудливые формы, собираясь складками, как пенка на киселе.

    читатель «Фонтанки»

    Смотрите, как ледяное сало покрыло Неву в конце ноября.

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