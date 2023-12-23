Зимний след. На Неве снова заметили снежуру

Снежура раскрасила Неву в самом центре Петербурга. Зимний узор заметила вечером 23 декабря читательница Анна возле Кунсткамеры и дальше по набережной.
Еще вчера «Фонтанка» показывала процесс образования полей снежуры на набережной Лейтенанта Шмидта. Обычно это явление — признак образования льда на водоемах.
Снег, падающий на охлажденную поверхность реки в местах со слабым течением, не тает, а смешивается с водой и собирается в пластичную кашеобразную массу. Под действием течения и ветра эта масса может принимать причудливые формы, собираясь складками, как пенка на киселе.
читатель «Фонтанки»
Смотрите, как ледяное сало покрыло Неву в конце ноября.