Самые ожидаемые музыкальные альбомы 2024 года: от Green Day и Тома Йорка до Земфиры* и Бутусова

Фото: стопкадр / Green Day / YouTube Поделиться Поделиться





Среди релизов 2024 года, по крайней мере среди тех, про которые уже известна официальная дата выхода, обещают быть интересными альбомы последних американских поп-панков Green Day, последнего проекта Тома Йорка Smile, надолго пропавших с радаров денди-хулиганов The Libertines, сладкоголосой Sheryl Crow, обещавшей, правда, больше никогда не издавать альбомов, а также сочинения Земфиры, Вячеслава Бутусова, группы «Секрет» и растянувшегося на полтора года трибьюта группе «Колибри». О них — музыкальный продюсер Денис Рубин.



Green Day. Saviors

Когда-то эти прилежные последователи корневого панка воспринимались как попсовая пародия на этот уважаемый и непричесанный музыкальный стиль и образ жизни. И в радикальных оценочных категориях девяностых-нулевых подобные коммерческие игры с альтернативной по определению субкультурой, действительно, воспринимались как издевательство и грандиозное капиталистическое надувательство.



Но критерии сменились, постмодернистский подход, смешивающий все со всем, прочно обосновался в шоу-бизнесе и философии современной музыки. И в этом контексте опыт «приручения» панка и превращения его в машину хитов и денежный конвейер воспринимается как новаторский и успешный эксперимент.

Можно сказать, что благодаря именно Green Day родился термин «поп-панк», а две самые мощные энергии социума — энергия протеста и энергия денег, помноженные друг на друга, — придали группе столь мощное ускорение, что каждый их новый альбом «выстреливает» и, по крайней мере, по силе драйва не оставляет равнодушным практически никого. Ждем такого же эффекта и от нового творения!



The Smile. Wall Of Eyes

Несмотря на то, что постоянный участник Radiohead Фил Селуэй в последнее время особенно интенсивно намекает на скорое воссоединение «радиоголовых», есть ощущение, что главным для Тома Йорка стал все-таки проект с безмятежным названием The Smile.

Том Йорк — фигура, которая не мыслит себя в рамках единственного проекта на всю жизнь. В нем отсутствует командный дух. Не в том смысле, что он шагает по головам своих соратников, — просто он лишен предрассудков на тему того, что коллектив и хорошие отношения на века важнее искусства и его конечного результата.



Такой же пассионарностью, склонностью к перемене мест и, как итог, повышенной производительностью отличается еще несколько знаковых музыкантов. В их числе Дэймон Албарн, а в наших широтах — Леонид Федоров. В случае с каждым из этих артистов фанаты уже научились перестать сожалеть о творческом постоянстве, а напротив, с трепетом ждут очередной коллаборации.

Ожидание альбома The Smile подогрето еще и тем обстоятельством, что Том Йорк, как никто другой, умеет удивлять своих поклонников. Понятно, что у него снова получатся идеальные поп-песни без единого поп-звука, но насколько широко он в этот раз раздвинет собственные рамки — это то неизвестное, которое станет явным только в момент релиза.



The Libertines. All Quiet on the Eastern Esplanade

Двадцать лет назад на фоне всего гитарного revival (возрождения — прим.ред.) по обе стороны океана, каждая группа искала какой-то собственный уникальный образ, чтобы выделиться из общего громадного потока новых коллективов.



The Libertines в этом смысле даже напрягаться не пришлось, настолько яркой была личность их вокалиста Пита Доэрти. Абсолютный хулиган, который не скрывал, что пришел в мир большого рока лишь для того, чтобы снять все возможные сливки со своего звездного статуса, — алкоголик, наркоман, бабник, зачинщик регулярных скандалов, больше подходящий по образу самому отвязному панк-ансамблю, Доэрти при этом оставался денди и интеллектуалом. За ролевую модель брал Чарльза Буковски, чем, кстати, снискал особенную любовь среди русской аудитории. Потому что Буковски — «наше всё», даже больше чем для американцев.

Что было неизбежно в случае Догерти — так это тот факт, что его беспорядочная жизнь скажется на творчестве. В итоге за двадцать лет группа выпустила преступно мало материала и регулярно уходила в длительные «творческие отпуска» — тире — запои.

Тем более удивительным и интригующим звучит сообщение о точной дате грядущего релиза. Название его отсылает к роману Ремарка «На западном фронте без перемен», и по словам самого Догерти, в песнях содержится много рефлексий на тему сегодняшнего странного и разодранного в клочья времени. Посмотрим, насколько социалка уживется с лирическим героем Пита. Шансы — примерно 50 на 50: полный провал против гениального откровения.



Sheryl Crow. Evolution Шерил Кроу не особенно любима в России. То есть, скажем так, песни ее любят и напевают, — но без ажиотажа. Для нас, не столь уверенно погруженных в смысл ее песен и вырванных из англоязычного контекста, интересны только ее музыкальные качества. Качества эти, безусловно, на высоте. У Шерил умный и проникновенный голос. У ее песен есть надъязыковое качество — неважно, что именно в них поется, но ты им всегда веришь. Что называется, искренняя артистка.

Но в число ожидаемых релизов альбом певицы попал не потому, что мы ждем от нее особенных художественных откровений, а потому что несколько лет назад она убедила всех, что вообще больше не возьмется за сочинение и исполнение новых песен. Отсюда главная интрига: что же заставило певицу нарушить обещание (финансовый вопрос отметаем сразу) и каков будет результат?



Земфира. Название неизвестно

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом РАМАЗАНОВА ЗЕМФИРА ТАЛГАТОВНА либо касается деятельности иностранного агента РАМАЗАНОВА ЗЕМФИРА ТАЛГАТОВНА.

Источник наших ожиданий этого альбома — это единственное сообщение певицы на своей странице в запрещенной сети. Никаких других подтверждений этому нет, и это создает особенно мощную интригу. Музыканты Земфиры тоже не особо разговорчивы, не подтверждая и не опровергая слух.



Однако мы следуем заветам философа Оккама и исходим из соображения, что в любой ситуации надо выбирать наиболее вероятное ее разрешение. Раз Земфира сказала, что альбом будет, — значит, альбому быть. А то воодушевление и плохо скрываемая радость, с которой она делала свое заявление, а также упомянутый вскользь шедевр «Спасибо», позволяет нам рассчитывать на то, что новый альбом будет по-настоящему сильным. На меньшее мы не согласны.

Вячеслав Бутусов и «Орден Славы». Название неизвестно

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Все-таки, есть ощущение, что самый концептуальный и гениальный свой период Вячеслав Бутусов прожил с ранним «Наутилусом», соавтором которого служил покойный Илья Кормильцев. Тексты, написанные Кормильцевым были настолько яркими и самодостаточными, что даже музыка не могла им сопротивляться, попадала под их влияние и превращалась в особенное, вневременное явление.



Дальнейший путь Бутусова тоже интересен, и его можно охарактеризовать, как долгое возвращение Вячеслава от «Наутилуса» к самому себе. На этом пути исчезла декадентская изломанная вселенная ранних песен, появилась более прямолинейная образность и, будем честны, более сладкозвучная музыка.

Но вот этот внутренний конфликт между собой прошлым, собой настоящим и собой будущим в любом случае и даже при самых шлягерных сочинениях превращает Бутусова в фигуру драматическую, и этим он интересен до сих пор.

Группа «Секрет». Название неизвестно



Самая главная загадка в случае с «Секретом» — как будет реализована запись нового альбома. Учитывая, что новое время раскидало музыкантов по всему свету, и, кажется (не будем вдаваться в подробности), раскидало и по разные стороны идеологических баррикад.

Однако, Леонидов рассказал о том, что написаны 15 песен, что к их записи уже подключился Николай Фоменко, и что альбому точно быть.

И это прекрасно. «Секрет» всегда был проектом чистой мелодии, вне всяких идеологий и прочих обстоятельств. И если музыкантам, действительно, удастся сохранить этот modus operandi (образ действия — прим.ред.), все мы от этого только выиграем, а вселенная получит в подарок 15 новых красивых мелодий.



Трибьют группе «Колибри». «Передай другому»



Ситуация с группой «Колибри» тянет на отдельный драматический сюжет. Группа, которая никогда больше не будет выступать, в силу объективных и субъективных причин, во-первых, издала два года назад один из лучших русских альбомов с новыми песнями, а во-вторых, может похвастаться большим количеством настоящих хитов, которые воспитали не одно поколение артистов. В том числе и молодых звезд, которые легко вспомнят «Желтый лист осенний», но вообще ничего не будут знать про тех, кто это великолепие сочинил.

С учетом этих обстоятельств, группа сменила творческий вектор и в качестве новых способов репрезентации стала выбирать обходные пути. Сначала премьеру альбома сделали в виде театрального перформанса, затем устроили выставку, в которой соединили свои песни и работы соратников-художников, а параллельно с этим запустили большой трибьют, в который позвали преимущественно молодых и актуальных артистов, намеренно ограничив доступ к нему ветеранам рок-сцены.

В соответствии с практикой нового времени, трибьют выпускали не полноценным альбомом, а растянули его релиз почти на год, раз в неделю представляя на платформах новое произведение.

При этом, в планах группы собрать из всех треков единое цельное высказывание. Но прежде, чем это сделать, проект взял небольшую паузу. После этой паузы в свет выйдет еще несколько чумовых каверов с непредсказуемыми участниками, а затем весь пазл, наконец, соберется в альбом.

*Земфира Рамазанова признана Минюстом РФ иноагентом