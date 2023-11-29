Музыка ноября: обзор новых альбомов Тилля Линдеманна, GusGus, Леонида Федорова и не только

В ноябрьском обзоре музыкального продюсера Дениса Рубина — много сольных, пронзительных и личных альбомов: Тилль Линдеманн, Beirut, Andre 3000, Palina и много блестящих и ярких коллабораций и коллективных проектов — Жан-Мишель Жарр, «Личные вещи» и другие. В общем, в музыкальном плане ноябрь унылым и скучным никак не назовешь.



Поделиться Поделиться





Till Lindemann. Zunge Трудовой коллектив Rammstein неоднократно выносил порицание своему партийному соратнику Тиллю Линдеманну за его аморальное поведение. Забывая, кстати, о том, что ансамбль непосредственно задумывался как проект, нарушающий все возможные основы и хорошо на этих нарушениях зарабатывающий. И в этом смысле Тилль наиболее последовательно гнет партийную линию и честно отрабатывает скандальный имидж до конца. Настолько честно, что лирический герой уже окончательно слился с реальным человеком.



Реакция на все эти разборки самого Линдеманна предсказуема — он просто все чаще ходит на сторону. Продолжая для порядка записывать номерные альбомы с бывшими единомышленниками, все чаще промышляет сольно. Таким образом диверсифицирует риски, а также недвусмысленно намекает аудитории, что Rammstein это собственно Линдеманн, и никто, кроме Линдеманна. Потому что с музыкальной точки зрения сольные упражнения в поп-индастриале практически неотличимы от групповой практики. А в чем-то даже и превосходят ее. Если в составе группы Тилю, хотя бы для проформы, надо считаться с мнением коллег, то в собственных произведениях он может себе позволить оторваться на всю катушку.



Последний альбом в этом смысле очень показателен: несколько прорывных хитов, по мелодике, напору, ярости неотличимых от раммштайновских, соседствуют с совсем уже отвязными номерами, в которых Линдеманн пускается во все тяжкие и вообще перестает щадить нежные уши преданных поклонников жанра. И это самые яркие и интересные номера альбома.

С точки зрения нарратива последний альбом Тиля — это поиск моральных ориентиров, сборник поучительных притч, изложенных в духе Гримм, но в современном контексте и на фоне бешеной звуковой молотилки. И вообще, если искать аналоги в русской музыке, то больше всего творческий метод Линдеманна напоминает «Короля и шута». Примерно так воспринимались бы Горшок и компания, если бы пели на немецком и воспитывались не на Sex Pistols и «Черном вороне», а на Killing Joke и Nine Inch Nails.

Автор: youtube.com/Till Lindemann

Jean-Michel Jarre. Oxymoreworks Горячо любимый в России электронщик по гамбургскому и эстетскому счету не совершил в мировой музыке никаких прорывов и революций. Он просто подсадил на синтезаторы добрую половину поп-музыки и вообще доказал всем, что современная электронная музыка не обязательно должна быть замороченной и высоколобой, а может быть вполне себе массовой и комфортной.



При этом Жан-Мишеля Жарра нельзя назвать откровенным «попсовиком», он все время находился в активном поиске, находится он в нем и сейчас, несмотря на свои 75 лет. Правда, в большей мере поиск этот связан с технологиями, а не с непосредственно музыкой. Поэтому, делая сногсшибательные шоу с аватарами, голограммами, внутри метавселенных и далее по списку, в музыкальном плане материал композитора оставался удобоваримой, но уж слишком сахарной ватой.

Тем удивительнее последний альбом Жарра. Фактически это оммаж собственному релизу 2021 года, на котором музыкант неожиданно зазвучал жестче и изобретательнее, чем обычно. А в 2023-м окончательно «докрутил момент» и призвал в соавторы — с целью переделать исходный материал — ярких электронщиков со всего мира, в диапазоне от диско до минимал-техно.



По заверениям самого артиста, работа каждого дуэта была полноценной коллаборацией, где обе стороны имели равное влияние на итоговый результат. Жарр интуитивно очень точно подобрал себе партнеров, каждый из которых смог по-новому раскрыться на этом проекте, а заодно напитать оригиналы собственной энергией и визионерством. Как минимум, в этом альбоме чувствуется, что все его участники развлеклись по полной и с большим удовольствием.



Автор: youtube.com/Jean Michel Jarre

Beirut. Hadsel На первый взгляд и поверхностный «слух» очередной альбом Beirut, выпущенный после длительного перерыва, ничем не отличается от предыдущих работ ансамбля. Все те же щемящие потусторонние мелодии с неземным вокалом Зака Кондона под одинокую трубу и интеллигентное бряцание укулеле. Все тот же поразительный эффект, когда весь альбом пронзительно-гениален, но воспринимается как одна и та же бесконечно повторенная песня. Такое занудство высшего божественного порядка.

Однако если погружаться в историю создания альбома, то выяснится, что записан он лидером коллектива в одиночку. И если в начале работы это была вынужденная практика (артист переехал бороться с депрессией на малолюдный норвежский остров с пятью чемоданами инструментов и в полном одиночестве, там же на острове его настигла пандемия и всеобщая изоляция), то ближе к концу записи, когда Зак вернулся домой в Берлин, довести запись в одно лицо стало его осознанным желанием и идеей фикс.



Таким образом, публика получила самый личный и откровенный альбом артиста, в котором есть только он сам, его мысли и эмоции, его эксперименты со старыми аналоговыми магнитофонами, баритон-укулеле, насосным органом, к которому его допустили на норвежском острове, и, собственно, сам норвежский остров с его скупым пейзажем, холодами, суровыми ночами и регулярными северными сияниями.

Остров, в честь которого назван альбом. Остров — маленький кусочек земли посреди океана, — которым, наверное, и ощущал себя музыкант все то время, пока оставался один на один со своим будущим произведением.



Автор: youtube.com/Beirut

Andre 3000. New Blue Sun От первой полноценной сольной пластинки бывшего участника хип-хоп-группы Outkast можно было ожидать всего, чего угодно, но только не этого. Длиннющее, под восемьдесят минут, собрание сочинений в формате эмбиент с флейтами. Атмосферные зарисовки, лишенные явного ритма, плавающие между этникой, авангардом и фри-джазом. Все это могло бы смотреться как форменное издевательство артиста над поклонниками, если бы где-то на третьей-четвертой композиции вы не обнаруживали себя полностью захваченным той звуковой средой, которую кропотливо и медитативно строит вокруг вас Andre 3000.

Если копать глубоко, такой альбом не исключение из правил, не черный лебедь современной поп-музыки. Это результат тектонических музыкальных сдвигов, стилистических и гармонических поисков множества современных музыкантов, базирующихся в Лос-Анджелесе. В какой-то момент и хип-хоп, и соул здесь стал сворачивать в сторону, погружаться в звуковые эксперименты, через трип-хоп и даб путешествуя все глубже к центру земли — этническому джазу и акустическому эмбиенту.



В это сложно поверить, но то, что сделал на своем альбом Andre 3000, — это не просто интересно, это актуально и ультрамодно. И в этом смысле только кажется, что артист сошел с ума или решил стать альтернативщиком. Все наоборот: он на самом пике трендов, на гребне волны. Волна эта очень странная, она требует работы от слушателя. Но при соблюдении необходимой техники и концентрации радость от погружения вам гарантирована.



Автор: youtube.com/Atlanta Happenings

GusGus. DanceOrama Исландский коллектив, который появился случайно, как побочный продукт компании, собирающейся снимать кино, GusGus долгое время походил на табор цифровых хиппи. Артистическая коммуна, вооруженная современными технологиями и художественными практиками, они даже сами себя остерегались называть ансамблем, предпочитая формулировку «цирк» или художественное объединение. И вот таким незапланированным образом, претерпев множество кадровых перестановок и сократившись до дуэта, исландцы умудрились заниматься музыкой более двадцати пяти лет. И не просто заниматься, а находиться в авангарде современной электроники и самим задавать новые тренды.



Что удивляет и одновременно восхищает в GusGus, так это их неуклонный и непрерывный курс на музыкальное упрощение, при этом с сохранением философской глубины и умения вводить слушателей в гипнотический психоделический транс.

И если начинали исландцы со сложносочиненных композиций, больше тяготеющих к трип-хопу, то шаг за шагом, словно отшелушивая лишнее, дошли до примитивных и брутальных битов, в которых энергии и магического реализма больше, чем в самых изощренных экспериментах.

Последний альбом GusGus — очередное тому подтверждение. Вместе с музыкантами мы словно вернулись в техно и диско девяностых, только пересобранные заново людьми из будущего. И эта пересборка, метод дистанцирования, постмодернистской игры с исходниками, добавление вокала к безликим ритмам, оснащение их двойным и тройным дном превратили стилизацию прошлого в современное артистическое высказывание высокого уровня. По-хорошему многослойное. Когда высоколобые умники, знающие музыкальную историю, могут найти в материале тонкие и глубокие смыслы, а люди с чуть меньшими амбициями просто и с удовольствием под этот материал потанцуют. Тем более и название пластинки располагает.

Автор: youtube.com/ANND

Личные Вещи. «Дорога» Композитор, музыкант и саунд-продюсер Григорий Левченко начинал проект с хорошим, но трудно индексируемым названием «Личные вещи» в Петербурге и забросил его, переехав в Москву.

Надо было случиться тому, что случилось, чтобы музыкант релоцировался в Тбилиси и темные тропы сублимации заставили его возродить «Личные вещи». И сразу стартануть с яркого и впечатляющего мини-альбома. Пяти песен, которые можно отнести к жанру инди-блюза. И если такой жанр, возможно, и правда существует где-нибудь в мире (вероятно, к нему можно отнести то, что делает сольно Jack White), на русскоязычной поляне аналогов ему точно нет.



Показательный эффект после прослушивания — сразу хочется снова любить блюз. И не просто любить, а верить в то, что блюз может быть предельно современным, пронзительным, одновременно агрессивным, чувственным и интеллигентным.

Убедительные образы, зрелые тексты, отсутствие страха вильнуть по ходу движения с наезженной колеи — все это приметы большого стиля, большой работы, большого артиста. Недаром альбом выпущен на лейбле упомянутого выше Джека Уайта. Похоже, не мы одни расслышали это новое слово, казалось бы, в обедневшем и полном самоповторов тезаурусе современной музыки.



Автор: youtube.com/Личные Вещи — тема

Леонид Федоров и Игорь Крутоголов. «Ашера» Как и всегда в парных коллаборациях Федорова, он с высочайшим мастерством умудряется довлеть над партнером и одновременно полностью растворяться в нем. Искусство, доступное гениям, которые умеют безгранично открываться миру.

Новая совместная работа Леонида Федорова и Игоря Крутоголова это практически опера по библейским мотивам. Написанная Михаилом Королем в ироничном ключе вереница притч, посвященных богине Ашера (Иштар, Эстер и так далее), ее взаимоотношениях с мужчинами и единственной настоящей любви к тому, чье имя нельзя называть.

Музыканты поделили тексты-арии между собой и спели на альбоме поровну. А с музыкой поступили так, как давно любят поступать именно в этом составе, — наводнили мелодии посторонними шумами, усложнив их полет. Утяжелили басовыми хардкор-джазовыми партиями. Вконец доломали и без того ломаные песенные заходы Федорова. Даже начали альбом с места в карьер — почти с первых же строк Федоров отчаянно матерится. Ровно это заложено в стихотворные строки притчи, но все равно выбивает землю из-под ног.



В общем, сделано было все, чтобы слушатели испытывали по-настоящему мучительное удовольствие от плотного музыкального повествования и в кульминации были заслуженно награждены катарсисом.



По мотивам альбома хореограф Анна Озерская сняла танцевальный фильм. И это редкий случай того, чтобы саундтрек появился раньше, чем кино.

Казалось, Леонид Федоров уже давно забрался на самую сияющую высоту. Но, оказывается, нет. Он продолжает карабкаться выше.

Автор: youtube.com/Леонид Федоров — Fedorov OFFICIAL

Palina. «Ни берега, ни дна» Белорусская певица, выросшая из бардовской песни, полюбившая музыку артистки Sevdaliza и современный экспериментальный соул, научившаяся аранжировать свои тонкие и глубокие тексты и изысканные мелодии по последнему слову музыкальной моды, Полина — миниатюрная девушка, которая не умеет сочинять проходных песен.



Воспитание бардами — это великая школа, в ней учат предельно внимательно и бережливо относиться к слову. Не выпускать наружу сырые, недодуманные тексты. Доводить их до ума, выражать глубинную мысль через точность формы и яркость образа.

Бардовской наукой Полина овладела сполна, равно как и практикой. Но не осталась мухой в янтаре. Не законсервировалась в вечном Грушинском фестивале, а стала работать со звучанием, с ритмом, с внедрением в мелодию новых инструментов. И здесь она проявилась как артист не просто с большим вкусом и чутьем, но и как талантливый и изобретательный мелодист и аранжировщик. Совершенно взрывное сочетание талантов, которое просто обязано было стать популярным и любимым.



Первые же концерты в столицах показали, что публика собирается на выступления как снежный ком. Особенно трогательно на фоне заполненных залов смотрелась беззащитная фигурка маленькой исполнительницы, творящей большую и важную музыку. Но после известных событий Полина вернулась в Минск. Теперь ее перспективы как русской звезды туманны.



При этом Palina продолжает петь преимущественно на русском. Это ее язык и ее ментальность. И на новом альбоме у нее снова все хорошо — музыка звучит щедро, а слово — точно.



Каждая песня сделана настолько впечатляюще, что возникает стойкое ощущение, что артистка наконец обзавелась полным составом. Но нет. Если такие вещи она делает в одиночку, то какие горы свернет, когда найдет единомышленников?



Автор: youtube.com/PALINA PALINA