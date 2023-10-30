Новая музыка октября: Rolling Stones, Duran Duran, «Бомба-Октябрь»

Фото: скриншот клипа youtube.com/Duran Duran Поделиться Поделиться





В октябрьском обзоре музыкальных новинок — альбомы нестареющих Rolling Stones, все еще бодрых Blink-182, вновь оживших The Kills, бесперебойных Duran Duran, сенсационных Black Pumas, изначально модных «Бомба Октябрь» и просто крутых «ЛСП».



Rolling Stones. Hackney Diamonds

Все телодвижения группы Rolling Stones за последние годы и в студийном и в концертном формате больше относятся к спортивным достижениям, чем к музыкальным. В основном, все одобрительные рецензии как публики, так и критики сводятся к простой фразе «спасибо, что живые». И это безусловно так, и очень воодушевляет. Возможно, это вообще основная миссия ансамбля сейчас — внушать всем нам оптимизм и надежду на то, что в наши 70–80 мы тоже будем ого-го. Но, к сожалению, на этом достоинства нового альбома заканчиваются. Про него можно сказать лишь то, что он бодрый и веселый. Хитов не обнаружено. Откровений тоже. Можно послушать, порадоваться за старичков, поставить галочку и забыть.



Автор: youtube.com/Rolling Stones

Blink-182. One More Time

Ню-метал — гениальная музыкально-маркетинговая находка. Найти талантливые группы, которые умеют играть тяжёлую по формальным критериям музыку таким образом, что она превращается в массово-популярную, то есть любимую и доступную миллионам. Поощрять их в этом и превратить весь их творческий процесс в одну большую кэш-машину. По этому рецепту сработаны многие новометаллические коллективы, которые позволили обогатиться и артистам, и продюсерам, и менеджерам. Побочкой этого явились действительно достойные песни, обладающие не только тяжестью и агрессивностью, но и сносным мелодизмом. Без мелодизма в этом деле никак, иначе поп-составляющая не сработает.

Одним из флагманов движения в свое время стали Blink-182 и вот теперь они собрались снова, чтобы продолжить. Задача перед музыкантами стояла понятная — обойтись без экспериментов и рефлексий, ни в коем случае не копаться в смежных стилях и направлениях, не пытаться никого удивить, а просто соорудить дюжину крепких хитовых треков, ни в коем случае не обманув ничьих ожиданий.

И надо признать, с этим они справились великолепно. Это снова хитово и бодро. И в той системе координат, в которой существует Blink-182, это безусловно хорошо. Другое дело, что вне обозначенного контекста слушать очередное повторение пройденного материала неинтересно совсем.



Автор: youtube.com/Blink-182

The Kills. God Games

В нулевых форм-фактор дуэта «мужчина-женщина», играющих агрессивный и мелодичный рок, с подачи White Stripes откровенно «зашел» массовой аудитории. Среди грядки таких коллективов выгодно выделялись The Kills, в бэкграунде которых кроме откровенного инди-рока всегда были зашиты психоделия и эксперимент. Они как бы играли по общим правилам, но все время давали дополнительного подтекста.

В какой-то момент, как это случилось почти со всеми подобными дуэтами, ансамбль наигрался и ушел с радаров. И вот теперь, спустя семь лет, снова появился на горизонте с новым альбомом, еще более насыщенным звуковыми экспериментами. Из музыкальной ткани почти исчезли гитарные партии — их место занял синтезатор, купленный по дешевке в интернете. Он и задал основное направление упражнений со звуком.

Но именно эти эксперименты и сыграли с дуэтом злую шутку. Все ждали от The Kills высказывания более сухого и жесткого. Но клавиши и разного рода эксперименты с компьютерным звуком, добавив изощренности, увели музыкантов от лаконичности и ясности высказывания. В итоге на свет появился очередной альбом, полный самокопаний и рефлексий, но так и оставшийся вещью в себе — репликой, которая важна для самих артистов, но оставляющей с холодным носом широкую аудиторию.



Автор: youtube.com/The Kills

Duran Duran. Danse Macabre

Удивительно, но стиль Duran Duran, выглядевший десятки лет откровенно попсовым, в нашу постмодернистскую эпоху совершил неожиданный кульбит и теперь воспринимается на слух, как передовой оплот трендового звучания. Агрессивные и порой однообразные клавишные риффы, обволакивающий голос вокалиста, одновременно приторный и потусторонний, порой откровенно примитивные биты — все это в совокупности звучит невероятно модно и современно.

Новый альбом Duran Duran формально привязан к Хеллоуину и, вслед за названием, содержит в себе песни макабрические, посвященные смерти в том или ином ее проявлении. Но на самом деле работа вышла далеко за пределы карнавального тыквенного ужастика и превратилась в серьезное экзистенциальное высказывание. Притом в дело, опять же в лучших постмодернистских традициях, пошли и собственные новые песни, и старые переработанные хиты, и несколько каверов самых странных в текущем контексте исходников — от Rolling Stones и Talking Heads до Сerrone и Taylor Swift.



Стили и эпохи перемешались в кучу, но вместо эклектичного пэтчворка получилась цельная и выверенная работа — насколько убедительно DD присвоили и интерпретировали весь входящий материал.



Автор: youtube.com/Duran Duran

Black Pumas. Chronicles of a Diamond



Если вы ищите пластинку, претендующую на звание идеального альбома — то новое творение Black Pumas явный фаворит в этой гонке. Нео-соул коллектив, использующий в своих песнях элементы джаза и блюза, выпускает всего второй полноценный релиз в жизни, но даже за свое короткое существование оброс огромной армией поклонников, которая с нетерпением ждала выхода пластинки. И это понятно, ведь первый альбом Black Pumas сразу сорвал куш и получил несколько номинаций на «Грэмми».

Нынешняя пластинка следует тем же путем и не обманывает ожиданий. Песни с необходимым количеством сложности в аранжировках сочетаются с простыми мелодиями и убедительной подачей материала. Слушая каждый трек, испытываешь то редкое и крайне крутое ощущение чуть ли не физиологического удовлетворения. А это — знак того, что в мире появился очередной шедевр на все времена. Штучный товар. Даже не товар вовсе, а вполне себе произведение высокого искусства.



Автор: youtube.com/Black Pumas

«Бомба-Октябрь». «Мой Милый Макабр»



Альбом, обреченный быть модным изначально, судя по всем его составляющим. Проект Васи Михайлова, выпускника театральной мастерской Брусникина, записанный при участии музыкантов из групп «Синекдоха Монток» и OQJAV, вообще не ориентирующийся ни на какие авторитеты и держащий в своем прицеле театральность в самом высшем проявлении. Музыка в таком ключе — только часть общих мировоззрения, видения и эстетики. Здесь смешаны странные тексты, неправильные мелодии и абсурдные в своей беззащитности аранжировки. Этот альбом хочется слушать послойно: сначала составить общее впечатление от организованного хаоса звуков и слов, затем разобрать на составляющие все мелодии, после чего скрупулезно анализировать слова.

Это безусловно яркое явление и теперь только от самого артиста зависит, в какую сторону он пойдет — налево и все потеряет, направо и все приобретёт, или еще куда-то прямо — с заранее непросчитываемым результатом.



Автор: youtube.com/Бомба-Октябрь

ЛСП. «Несчастные люди»



ЛСП — это возможно самый главный музыкальный проект СНГ последних лет. СНГ здесь упомянут формально, потому что лидер коллектива — белорус. Но, безусловно, для России ЛСП важны особенно. Во-первых, поют они на русском языке, во-вторых, все музыканты в проекте давно уже наши соотечественники, в-третих и самых важных, — вся эстетика и мифология образов и настроение человеческой сумятицы пополам с радостью на разрыв аорты — это все наше, неотъемлемое, выращенное Достоевским, Гоголем и прочими великими русскими писателями.

Те, кто по инерции воспринимали ЛСП как проект поп-рэп-проект и поэтому традиционно обходили его творчество, будут очень удивлены, если все-таки послушают новый альбом. Он без преувеличения претендует на звание «главного альбома года». В нем нет злободневной социалки. Точнее она есть, но лишь как исходные обстоятельства для личного и экзистенциального переживания лирического героя.

Здесь каким-то странным образом, часто обезоруживающе наглым, соединены очень глубокие и депрессивные тексты с моднейшими битами и сладкоголосыми откровенно попсовыми мелодиями. Только они не становятся самоцелью, а превращаются в подсобный материал для создания единого целого. Альбом цельный, программный, каждую песню которого конечно можно слушать по отдельности, но гораздо правильнее и полезнее воспринимать его целиком и взахлеб.



Автор: youtube.com/ЛСП

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»

