Потери 2023-го: 24 знаменитости, которые умерли в этом году

Тина Тёрнер



Американскую певицу Тину Тёрнер называли королевой рок-н-ролла. За свою музыкальную карьеру она получила восемь премий «Грэмми».



Первый успех пришел к Тине Тёрнер в 1970-х — в те годы она выступала вместе со своим мужем Айком Тёрнером. Но настоящую популярность Тёрнер принесла сольная карьера — в 1984 году сингл What’s Love Got to Do with It становится первым хитом певицы.



Самыми популярными хитами певицы также стали The Best, Proud Mary и Private Dancer.



В 2016 году Тине Тёрнер диагностировали рак. 24 мая легенда рок-н-ролла умерла на 84-м году жизни.