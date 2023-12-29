Потери 2023-го: 24 знаменитости, которые умерли в этом году

В 2023 году нас покинули многие знаменитые люди Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Перед тем как войти в Новый, 2024 год, мы решили вспомнить о потерях 2023-го. Из жизни ушли многие известные режиссеры, музыканты, артисты. Давайте вспомним тех, кого забрал у нас уходящий год.



Вячеслав Зайцев Вячеслав Зайцев — один из самых знаменитых советских модельеров. В его платьях ходили советские артистки первой величины, а переосмысление народной тематики в нарядах кутюрье получило признание во всем мире.

«Slava Zaitsev» Moscow Fashion House Поделиться Поделиться





Благодаря Вячеславу Зайцеву о высокой моде в СССР заговорили во Франции. В 1982 году он основал собственный модный дом, а в 1988 году впервые представил свою коллекцию в Париже.

Последние годы жизни Вячеслав Зайцев страдал от болезни Паркинсона, из-за которой с трудом передвигался. 30 апреля знаменитый модельер умер на 86-м году жизни.

Леонид Володарский Вы могли не знать имя Леонида Володарского, но его голос слышали все россияне, заставшие появление VHS-кассет. Именно с его переводом миллионы человек впервые посмотрели «Звездные войны» (6+), «Безумного Макса» (16+) и «Терминатора» (16+), переведенного Володарским как «Киборг-убийца».

Городские порталы

Всего Леонид Володарский за 30 лет практики озвучил более 5000 картин. Помимо фильмов он также переводил и книги. Володарский был одним из первых, кто адаптировал для российского читателя романы Стивена Кинга.



С 2014 года Леонид Володарский работал ведущим на радиостанции «Говорит Москва». 8 августа 73-летний переводчик скончался после долгой болезни.

Наталья Богомолова Наталья Богомолова — художник-мультипликатор, лицо советской анимации. Из-под ее руки вышли «Винни-Пух» (0+), «Котенок по имени Гав» (0+), «Каникулы в Простоквашино» (0+), «Жил-был пес» (0+) и многие другие легендарные мультики.



Всего в фильмографии Натальи Богомоловой более 200 мультфильмов. 6 декабря художницы, подарившей нам детство, не стало.

Андрей Константинов В Петербурге скончался журналист, писатель, основатель Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов. На 61-м году утром 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега. Общий тираж книг Константинова, многие из которых стали основой для сериалов, в том числе и такого культового, как «Бандитский Петербург», превысил 20 миллионов экземпляров

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Последний год Андрей Константинов тяжело и неизлечимо болел.

Николай Добронравов Поэт Николай Добронравов навсегда войдет в историю благодаря таким песням, как «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были», Беловежская пуща». Песни на его стихи со сцены исполняли Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и многие другие. Именно его песней «До свиданья, Москва» завершалась Московская Олимпиада в 1980 году. Поэт умер в ночь на 17 сентября на 95-м году жизни.

Геннадий Гладков Российский композитор Геннадий Гладков запомнился миллионам слушателей музыкой из «Бременских музыкантов» (0+), «Малыша и Карлсона» (0+), «Джентльменов удачи» (6+) и других картин. За свою жизнь композитор успел написать музыку более чем к 100 фильмам, спектаклям и мультфильмам. Последней работой Гладкова стало музыкальное сопровождение картины Василия Ливанова «Медный всадник России» (12+).

Городские порталы

О смерти Геннадия Гладкова стало известно 16 октября. Композитор ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Глеб Панфилов и Инна Чурикова Режиссер Глеб Панфилов снял больше двух десятков фильмов. Он автор таких картин, как «В огне брода нет» (12+), «В круге первом» (12+), «Васса» (0+), «Тема» (0+). Во время съемок фильма «Начало» (12+) Глеб Панфилов влюбился и женился на актрисе Инне Чуриковой, исполнявшей в картине главную роль. С тех пор она была музой режиссера и любовью всей его жизни.

В 1986 году Глеб Панфилов дебютировал как театральный режиссер, поставив «Гамлета» в театре «Ленком». Гертруду играла Инна Чурикова. 14 января после продолжительной болезни скончалась Инна Чурикова. Через семь месяцев, 26 августа, ушел из жизни ее муж, Глеб Панфилов. Валентин Юдашкин Модельер Валентин Юдашкин начал свою карьеру во второй половине 1980-х годов — тогда он работал в Центральном проектно-конструкторском бюро. В 1987 году Юдашкин представил дебютную коллекцию «Русь изначальная», а в 1989 году создал собственную фирму «Вали-Мода». В это же время модельер начал работать с первыми лицами эстрады — Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле.

Kremlin.ru Поделиться Поделиться





В 1991 году Валентин Юдашкин провел показ коллекции «Фаберже» на Неделе высокой моды в Париже, после чего стал одним из главных модельеров России. Помимо работы над модными коллекциями он также разрабатывал одежду для российских спортсменов и военных.

2 мая Валентин Юдашкин умер после многолетней борьбы с онкологией.

Вячеслав Назарук Мультипликатор Вячеслав Назарук создал легендарные образы персонажей советских мультфильмов. Благодаря ему целое поколение детей выросло на историях о коте Леопольде, Мамонтенке и Крошке Еноте.



Помимо мультфильмов Вячеслав Назарук писал картины, посвященные важным историческим событиям: Крещению Руси, Куликовской битве, Ледовому побоищу.

Художник-постановщик ушел из жизни 29 января.

Мэттью Перри Благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (16+) Мэттью Перри получил всемирную славу. За 10 сезонов шоу актер стал настоящим другом всех зрителей.

Кадр из сериала «Друзья», режиссер Джеймс Барроуз, студия Bright/Kauffman/Crane Productions, 1994 год Поделиться Поделиться





На протяжении многих лет актер боролся с алкоголизмом и наркозависимостью. Из-за опиатов в 2018 году у актера случился разрыв толстой кишки, что едва не стоило ему жизни. В октябре 2022 года вышла книга Мэттью Перри «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» о его борьбе с зависимостями.

28 октября актера обнаружили мертвым в джакузи. 15 декабря стало известно, что Перри умер из-за «острого воздействия кетамина».

Анфиса Резцова В этом году ушла из жизни олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Спортсменка стала чемпионом Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам, золотой медалисткой в биатлонном спринте на Олимпиаде 1992 года, а также завоевала первое место в биатлонной эстафете на Олимпиаде 1994 года.

Олимпийский комитет России Поделиться Поделиться





Также Анфиса Резцова была трехкратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером мировых первенств по лыжным гонкам. Спортсменка умерла 19 октября на 59-м году жизни.

Сергей Колесников Актер и телеведущий Сергей Колесников получил широкую популярность благодаря программе «Фазенда» (6+), которую он вел с 2006 по 2012 год. Многим фанатам бондианы знаком его голос — Колесников дублировал современную версию Джеймса Бонда.



Сергей Колесников также работал во МХАТ им. М. Горького и МХТ им. Чехова и снимался в таких фильмах, как «Петербургские тайны» (18+), «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+), «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (18+) и «Сердце пармы» (16+).



Актер и телеведущий скончался 29 апреля, ему было 68 лет.

Джефф Бек В этом году ушел из жизни один из главных гитаристов-виртуозов современности Джефф Бек. Музыкант из Лондона семь раз получал статуэтку «Грэмми», а журнал Rolling Stone называл его «гитарным богом».



Super280zx / YouTube.com

Больше всего музыкант известен как гитарист Yardbirds, где он заменил Эрика Клэптона. Также на счету Джеффа Бека четыре сольных альбома. Музыкант умер 10 января от бактериального менингита.

Марк Марголис Американский актер Марк Марголис знаком российскому зрителю в первую очередь по роли Гектора Саламанка в сериалах «Во все тяжкие» (18+) и «Лучше звоните Солу» (16+). За роль наркобарона его даже номинировали на «Эмми».

Скриншот из сериала «Во все тяжкие», режиссер Винс Гиллиган, студия Sony Pictures Television, 2013 год

Поделиться Поделиться





Также на счету актера десятки фильмов и сериалов. Он снимался в «Санта-Барбаре», «Эйс Вентуре» (12+), «Лице со шрамом» (18+) и многих других. Марк Марголис был одним из любимых актеров Дарена Аронофски. Он снимался в шести картинах режиссера.

Актер умер в возрасте 83 лет после непродолжительной болезни.

Тото Кутуньо Итальянский певец Тото Кутуньо прославился в России благодаря своей песне L’italiano. Во всем мире существует более 200 версий этой композиции.

Городские порталы

Тото Кутуньо выступал на сцене вместе с Адриано Челентано, Джо Дассеном, Ricchi e Poveri. Также музыкант победил на «Евровидении-1990» в Загребе. По всему миру продано более 100 миллионов пластинок Кутуньо.

Певец умер на 81-м году жизни после долгой болезни. Последние 11 лет он страдал от рака. Генри Киссинджер В этом году умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Политик дожил до 100-летнего возраста. Во время своей работы в правительстве Киссинджер активно налаживал отношения с СССР: в 1972 году он впервые прибыл в Москву для заключения соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений. В дальнейшем он принял активное участие в разрядке международной напряженности между СССР и США.

Также Киссинджер заключил Парижское соглашение, которое должно было завершить войну во Вьетнаме — за это он получил Нобелевскую премию мира. До конца жизни его считали влиятельным политиком.



Дмитрий Красилов Танцора Дмитрия Красилова многие запомнили по прозвищу Пухляш. Он прославился после появления в клипе Little Big на песню UNO.

На видео присутствует Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом в 2023 году) Eurovision Song Contest / YouTube.com

Шоумен также участвовал в кастинге «Танцев» и работал соведущим на кулинарном шоу «Битва шефов» (16+). С начала 2023 года Дмитрий Красилов начал сольную музыкальную карьеру под псевдонимом KrasiLOVE. 18 декабря 29-летнего артиста нашли мертвым в своей квартире. Валерий Фомин Режиссер и художник-мультипликатор Валерий Фомин начал карьеру в 1965 году, сразу после окончания живописно-педагогического отделения в училище. Наиболее известные его работы — картины «Про Веру и Анфису» (6+), «Буренушка» (6+) и «Травяная западенка» (12+). 25 апреля Валерий Фомин умер в возрасте 84 лет от болезни сердца.



Владимир Строчков Московский поэт Владимир Строчков писал стихи всю сознательную жизнь. В конце 1980-х годов он стал одним из лидеров столичного клуба «Поэзия». За свою жизнь поэт выпустил девять книг, его стихи переводились на семь языков. Владимир Строчков умер 13 декабря, ему было 77 лет.



Тина Тёрнер

Американскую певицу Тину Тёрнер называли королевой рок-н-ролла. За свою музыкальную карьеру она получила восемь премий «Грэмми».



Первый успех пришел к Тине Тёрнер в 1970-х — в те годы она выступала вместе со своим мужем Айком Тёрнером. Но настоящую популярность Тёрнер принесла сольная карьера — в 1984 году сингл What’s Love Got to Do with It становится первым хитом певицы.



Самыми популярными хитами певицы также стали The Best, Proud Mary и Private Dancer.



В 2016 году Тине Тёрнер диагностировали рак. 24 мая легенда рок-н-ролла умерла на 84-м году жизни.



Шинейд О’Коннор

Ирландская певица Шинейд О’Коннор прославилась в конце 1980-х — тогда вышел ее дебютный альбом The Lion and the Cobra. Но всемирную славу девушка получила в 1990 году, когда исполнила песню Nothing Compares 2U с новой аранжировкой.



В 1991 году Шинейд О’Коннор присудили премию «Грэмми», но она отказалась от награды. В этом же году журнал Rolling Stone назвал ее артисткой года.



В 2018 году Шинейд О’Коннор приняла ислам и сменила имя на Шухада Садакат. 26 июля певица скончалась в возрасте 56 лет.

Майкл Гэмбон

Актер Майкл Гэмбон получил всемирную славу после роли Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере. Впервые Гэмбон появился в фильмах про мальчика, который выжил, в третьей части франшизы.



Актерскую карьеру он начал в 24 года в театре Gate Theatre. Чтобы попасть на работу, он отправил резюме, в котором описал вымышленную театральную карьеру.



Параллельно с работой в театре Майкл Гэмбон снимался и в кино: он дебютировал в фильме «Отелло» в 1965 году, после чего регулярно появлялся на больших экранах.



Вахтанг Кикабидзе



Актер, певец и сценарист Вахтанг Кикабидзе прославился на весь СССР ролью в комедии «Мимино» (18+). Всего он исполнил около двух десятков ролей в кино.



Также Вахтанг Кикабидзе запомнился как эстрадный певец — с 1966 по 1980 год артист был солистом в ансамбле «Орэра». Он пел на грузинском, русском, итальянском и английском языках.



15 января артист умер в возрасте 84 лет после долгой болезни.

