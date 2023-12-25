31 января — круглый стол «Бизнес и благотворительность: кому и чем нужно помогать»

Общие расходы на благотворительность в России составляют 340–460 млрд рублей в год, включая как частные, так и корпоративные пожертвования. На бизнес приходится примерно половина общей суммы. Эти данные были получены еще в 2018 году в результате масштабного исследования, проведенного «Сколково» . Наиболее популярное направление — помощь детям. На круглом столе обсудим, зачем компании занимаются благотворительностью и кому готовы помогать чаще всего.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие формы благотворительности сегодня наиболее интересны компаниями? Кому чаще всего готов помогать и помогает бизнес?
- Материальная и нематериальная помощь: в чем отличия, какая востребована больше?
- Предпочитают ли компании помогать кому-то напрямую или взаимодействовать с благотворительными организациями? Какие трудности возникают при сотрудничестве с фондами и НКО?
- Является ли благотворительность частью имиджа компании?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 31 января 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru