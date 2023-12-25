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    31 января — круглый стол «Бизнес и благотворительность: кому и чем нужно помогать»

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    Общие расходы на благотворительность в России составляют 340–460 млрд рублей в год, включая как частные, так и корпоративные пожертвования. На бизнес приходится примерно половина общей суммы. Эти данные были получены еще в 2018 году в результате масштабного исследования, проведенного «Сколково» . Наиболее популярное направление — помощь детям. На круглом столе обсудим, зачем компании занимаются благотворительностью и кому готовы помогать чаще всего.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие формы благотворительности сегодня наиболее интересны компаниями? Кому чаще всего готов помогать и помогает бизнес?
    • Материальная и нематериальная помощь: в чем отличия, какая востребована больше?
    • Предпочитают ли компании помогать кому-то напрямую или взаимодействовать с благотворительными организациями? Какие трудности возникают при сотрудничестве с фондами и НКО?
    • Является ли благотворительность частью имиджа компании?

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 31 января 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

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