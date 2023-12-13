Петербург о Константинове

Фото: «Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Мы услышали тех, кто близко и хорошо знал Андрея Константинова. Они говорят, что его смерть пробила в Петербурге огромную брешь.

Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев, занимавший этот пост с 1996-го по 2003 год, прекрасно помнит Константинова.

— Надежный, добрый, энергичный и твердый парень. Понимал, чем занимается, и у него это получалось. Близким — сил. Это самые главные сейчас слова. Соболезную.



Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко был лично знаком с Андреем Константиновым. Виделись неоднократно и на мероприятиях, и в редакции «Фонтанки» и 47news.



— Знаю, что он болел. Всё равно его уход очень неожиданный для меня. Это талантливый журналист, человек эпохи, в которой я вырос, и он смог её достоверно и точно описать. Я читал много его книг. Он был открытый, у него не было двойного дна, кому-то нравился, кому-то нет. Но в этом и состоят его профессия и жизнь. К нему всегда уважительно относились, а он ни под кого не подстраивался. Это большая потеря для всех.



«В его книгах и публикациях отразилась судьба Отечества, новейшая история нашего общества и государства, — в официальном соболезновании сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. — Широко эрудированный, энергичный и целеустремлённый, Андрей Константинов инициировал проекты, ставшие символами эпохи. Человек долга и чести, Андрей Дмитриевич всегда оставался предан Санкт-Петербургу и навеки сохранится в его истории. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог».

По словам известного петербургского историка, писателя и журналиста Льва Лурье, Константинов последние 20 лет был градообразующей фигурой Петербурга:

— Он создал лучшее издание Петербурга и одно из лучших в России, которое осталось верно себе. Он обладал таким мощным организаторским началом, что одно время говорили о том, не быть ли ему губернатором. Хотя наши общественно-политические мнения не совпадали, я считаю, что он замечательный беллетрист — он один из немногих в России мог создать мощную и разную фабулу, выстроить сюжет. Помогал его опыт армии и участие в военных конфликтах. И конечно, он был асом журналистики. Его уход пробил огромную дыру в Петербурге. Я помню, каким он был председателем журналистов: создал мощный конкурс «Золотое перо», который действительно показывал, кто есть кто. Он был замечательным медиатором в разговоре с любыми собеседниками — хоть во власти, хоть в любых других кругах... Где познакомились? Был какой-то слет в Калининграде в начале 2000-х, мы быстро нашли общий язык. Андрей произвел на меня огромное впечатление своим масштабом. Я же из тихой интеллигентной семьи, а за его плечами был такой опыт — Андрей открыл для меня огромные континенты, о которых я лишь подозревал.



Депутат ЗакСа Ленинградской области Андрей Лебедев знал Андрея давно, с 1990-х годов. Тогда Лебедев как раз ушёл из уголовного розыска, и они познакомились с журналистом Константиновым на почве обсуждения одной из историй.

— Я настолько давно знаю Андрея, что, кажется, это длилось всю жизнь. Так-то мы познакомились в середине 1990-х. Он был в газете «Смена», она располагалась в здании «Лениздата», а я работал в службе безопасности одного банка. Была некая история, и там мы с ним первый раз пересеклись. Никогда не говорили друг другу слов вроде «мы друзья», но это был один из моих самых близких людей. В последние годы без его пятничных «Итогов» у меня не проходила ни одна пятница. Без него не было бы ничего — ни Агентства журналистских расследований, ни «Фонтанки». Это тяжёлая личная утрата. В общественной и политической жизни, конечно, тоже.



Игорь Корнелюк, певец, композитор, заслуженный деятель искусств и автор саундтрека к сериалу «Бандитский Петербург», в том числе песни «Город, которого нет»:

— Впервые встретил Андрея в 2000 году на съемках «Бандитского Петербурга», и мы сразу подружились. Стали дружить семьями, отмечать праздники. Я впервые повстречал человека, для которого понятия «честь офицера», «Родина», «Россия» — это не просто слова. Он ведь все ужасы войны в Ливане, Йемене прошел в юности, после университета, когда мы о таком и не подозревали. Для меня он — образец мужчины и талантливого писателя. Всегда генерировал идеи, любил, когда заканчивал книгу, уехать, уединиться в какое-то глухое место и писать-писать-писать. Потом возвращался и всегда давал почитать какие-то первые верстки своих произведений. Можно сказать, я был один из первых читателей того, что писал Андрей. Помню, 15 лет назад мы ездили с супругами в Вену на Рождество, и среди прочего у нас было посещение Венского оперного театра. Фантастический спектакль, искрометный Моцарт, я несколько часов наслаждался музыкой. А когда повернулся к сидящему рядом Андрею, я увидел такое мрачное лицо... Я ему: «Андрюша, как тебе опера?» И он гениально ответил: «Ради друга я готов терпеть и не такое».



Последний раз они созванивались на прошлой неделе. «Я знал, что он болен, но он говорил, как всегда, с юмором, ненавязчиво и как-то озорно. Насчет болезни всегда отшучивался, а если говорил о ней, то с легкостью. Наверное, поэтому складывалось ощущение, что он выкарабкается из любой ситуации. Это как самолет, который упал на взлете. Мне всегда казалось, что у Андрея еще столько сил и энергии, что он способен сделать еще так много. И я счастлив, что мне довелось с ним дружить, работать. Мне так тяжело, я даже не могу подобрать слова и не могу представить».

Режиссер Владимир Бортко рассказал, что познакомился с Андреем Константиновым почти что случайно.

«Искал тогда для себя какой-нибудь сюжет. Мне хотелось про банкиров что-то такое снять, как там что происходит внутри банка. И Кивинов посоветовал обратиться на «Фонтанку», к Константинову. Я пришел к Андрею, а он говорит: «Про банки я не знаю, но вот у меня есть такая история. Почитайте».



А в те годы на улицах были книжные развалы. И там лежали книжки, на обложках — пистолеты, какие-то девушки. Этих книжек было очень много. И здесь тоже были изображены какая-то девушка и пистолет. Я сказал: «Ну ладно, посмотрю».

Вечером открыл, заглянул — и мне очень и очень понравилось. И я понял сразу, что надо снимать. И вот с этого все и началось, и довольно быстро мы сделали сериал «Бандитский Петербург».

«Человек он был непростой, закрытый. Жизнь, которая у него была, не способствовала особой открытости. Профессия, которой он занимался, тишину любит. Он служил на Ближнем Востоке, был ранен. Но видно было, что он был человеком, который знает, о чем он пишет, и знает, что он делает в жизни.

Есть еще один важный момент. В Петербурге на пять-шесть миллионов жителей все личности — наперечет. И когда уходит значимая личность, город становится меньше. Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе. Он по всем нам звонит. Меньше стало людей, которые представляли Петербург не только внутри него, но и за его пределами», — говорит Бортко.



Шведский журналист, писатель и автор фильмов про преступный мир России Малькольм Дикселиус, вместе они работали над книгами «Бандитская Россия» и «Преступный мир России»:

— Я настолько тесно связан с Андреем, очень печально всё это слышать. Из россиян, с которыми знаком, он, безусловно, самый важный, самый близкий. В последние годы, конечно, меньше общались: пандемия, международная обстановка... У нас давно не было открытого серьёзного разговора, я хотел такую беседу. Очень тяжело слышать, что мы разошлись без этой последней встречи. В октябре у меня вышла книга «Исповедь обрусевшего шведа». В ней я подробно рассказываю о наших отношениях, о начале творческого пути Андрея, одна глава — целиком о нем. Как писатель Андрей начался буквально в моем доме, ровно 30 лет назад. У меня он писал «Бандитскую Россию».



Очень хорошо помню нашу первую встречу. Мы встретились в газете «Смена», где он тогда работал, в 1993-м. Сразу нашли общий язык, он — военный переводчик, я — парашютист и переводчик. Стали дружить буквально с первого дня. Я предложил Андрею соучастие в документальном фильме о мафиозных структурах Петербурга. Кино вышло в 1994-м. Потом заказ от шведского издательства на книгу о российской мафии, потом еще одна, потом ему предложили «Бандитский Петербург». И в сериале по этой книге Андрея мне тоже в итоге довелось сняться.

"Андрей Константинов принадлежал к тем редким в литературном мире людям, кто прожил несколько жизней и был един во многих лицах: арабист, военный переводчик в Йемене, журналист и писатель, автор детективных романов, по которым снят легендарный сериал "Бандитский Петербург", создатель "Агентства журналистских расследований", "Фонтанки" и лучшего в 2000-х петербургского журнала "Город-812"; умный, широкий и при этом глубоко порядочный человек. Мы дружили... Многим в Петербурге будет плохо без него", - сказал писатель Леонид Юзефович.

«Мы познакомились давно, не помню, в каком году, когда Андрей планировал делать проект «Мистер Нет» — о Громыко. После этого мы с ним все это время плотно работали. Только за последние годы сделали сначала «Фронтовую любовь» по его произведению, потом «Преторианец» — это большая работа, которая тоже должна выйти на НТВ. Основная работа, которую мы сейчас делаем, называется «Новые русские СМИ». Он написал сценарий, это восемь серий, история о всех знаковых за последнее время событиях в мире, где присутствовал главный герой — военкор. Все, что связано с этим, Андрей хорошо знал, поскольку это была его жизнь», — рассказывает Инесса Юрченко, генеральный продюсер компании «Триикс Медиа».



«Работалось с ним замечательно, потому что таких людей, как Андрей, — умных, талантливых и честных — практически не осталось. И сценарные работы его были уникальны. Мы с ним планировали делать потрясающий проект, который он очень хотел, — «Великое посольство» о Петре Первом. Мы даже его много где заявляли, но, к сожалению, финансирования не нашли. Обычно с авторами сложно работается, а с ним у нас никаких вопросов никогда не возникало, это был идеальный союз. Но он писал гениально, все интересно.



Я с ним в последний раз разговаривала в воскресенье, мы говорили полтора часа, у него были планы, он написал сейчас «Живую воду» — очень хотел, чтобы этот проект состоялся. Мы обсуждали, что он книгу должен был выпустить. Ну и вообще мне с ним было очень интересно говорить, потому что у него всегда было свое мнение, оно было всегда честным по отношению к разным проблемам и к разным историям.

Мы долго с ним разговаривали — как никогда, кстати. Почему для меня это все очень неожиданно, потому что у меня даже не было мысли… Он всегда свою работу делал по-честному. Многие хотели, чтобы он поработал с ними, но он был такой «ежик», ему надо было, чтобы он совпадал с людьми. Нам повезло, что мы совпали, потому что это была очень хорошая работа. Одна только «Фронтовая любовь» чего стоит! Необыкновенная история, и мне жаль, что она еще пока не показана в эфире, но, надеюсь, ее покажут.



Мне нравилось, что он был человеком с большим юмором. Даже тогда, когда были тяжелые моменты в его жизни, он все равно мог их подавать с легкостью.



Мои соболезнования семье. Конечно, для нас это большая утрата, это правда, и в творчестве, и вообще по-человечески — во всем».

Ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков рассказал, что был знаком с Андреем Константиновым с 1998 года. Подружились на почве исследования криминального мира:



— Сильный и талантливый человек, основатель криминальной журналистики и жанра «Бандитский Петербург». Не только бренда применительно к городу, но и в целом. Мы много общались, были друзьями. Любая смерть неизбежна и трагична. Но главное, что человек оставит после себя, что будет из этого жить. Андрей Константинов оставил многое.



Востоковед, участник боевых действий в Афганистане, Чечне, полковник в отставке Борис Подопригора создал с Константиновым роман «Если кто меня слышит: легенда крепости Бадабер»:



— Я до сих пор нахожусь в сверхэмоциональном состоянии, сколько-нибудь рассудительные оценки дать не готов. Но я действительно считаю Андрея одним из наиболее ярких представителей петербургской литературы по крайней мере последних тридцати лет. Думаю, что в этом качестве он не менее интересен и не менее заслуживает внимания, чем Довлатов и даже, я бы сказал, Бродский. Это совсем другой уровень постижения той реальности, которая была продиктована тем временем, в котором мы все жили. В этом смысле Андрей не превзойден. В будущем о нем скажут больше.

Помним — «Фонтанка.ру» и 47news