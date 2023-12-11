Мир как коллективная галлюцинация и история гена как личная. О чем пишут в научно-популярных книгах, получивших премию «Просветитель»?

Фото: предоставлено издательством / коллаж «Фонтанки.ру» Поделиться Поделиться





По традиции научно-популярная премия «Просветитель» награждает русскоязычные и переводные книги, посвященные естественным и гуманитарным наукам. В этом году жюри отметило книги о климате и гене, о сознании и о советской истории. «Фонтанка» рассказывает подробно о работах лауреатов и приводит цитаты.



Почти детективная история времен позднесталинского СССР (Номинация «Гуманитарные науки»)

Олег Хлевнюк. «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР». «Новое литературное обозрение» (16+)

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Историк Олег Хлевнюк называет «Управление военного строительства № 1», оказавшееся объектом внимания книги, «зеркалом советской действительности».

В 1948 году участник Великой Отечественной Николай Павленко нелегально создал предприятие «УВС № 1», которое потом стало получать подряды на строительство дорог. Организация работала официально почти на всех этапах, кроме первого: само ее создание было незаконным. Ну и в случае необходимости ее агенты-снабженцы платили взятки за восполнение недопоставок материалов (распространенная в то время практика, центральное обеспечение ресурсами работало тогда плохо). Впрочем, никакого особого обогащения у сотрудников УВС судом впоследствии выявлено не было — это было обычное коммерческое предприятие.



Существование организации Павленко помогает пролить свет на объемы теневой экономики в СССР, а также значимость неформальных социальных отношений и связей. И да: организацию раскрыли почти случайно, по жалобе одного из сотрудников из-за обсчета.

Цитата из книги:

«Создание и деятельность предприятия Павленко стали возможными благодаря многочисленным прорехам в сталинской системе централизации и террора, что составляло важную предпосылку развития теневой экономики. Нацеленность карательных органов на фабрикацию громких политических дел и выявление широких «шпионско-вредительских» сетей, кампанейский характер террора были причинами не очень высокой эффективности в борьбе с реальными нарушениями законов и правил сталинского государства. Безнаказанности экономических нарушений способствовала коррупция и номенклатурная защищенность советских чиновников. В общем, действительно виновному (по меркам сталинских законов) в этой системе контроля и репрессий было так же легко избежать наказания, как невиновному — попасть под каток государства».



О связи погоды с историей, экономикой, политикой и вообще со всем (Номинация «Естественные и точные науки»)

Рамиз Алиев. «Что случилось с климатом». «Паулсен» (16+)

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Химик Рамиз Алиев, специалист по радио- и ядерной химии, получил награду за книгу о климате, в которой описал изменения атмосферы, земной коры и самой жизни на протяжении сотен тысяч и миллиардов лет. Парниковый эффект, антропогенное влияние, радиационный баланс Земли — очень многое сближает химию и климатологию, и заканчивается книга (наверняка не специально, но показательно) историей про пожар в «рыжих лесах» в чернобыльской зоне.



Человечество давно оказывает серьезное влияние на планету, и оно переплетается с изменениями, которые происходят с Землей по «космическим» причинам: например, с падениями метеоритов и корректировками вращения оси. В общем, климат — это не только погода, это куда более сложная система, которая воздействует на все, вплоть до экономики, политики и медицины.

А чтобы никто не запутался, Рамиз Алиев описал происходящее с климатом Земли в разных исторических масштабах и добавил к каждой главе словарик и раздел если не с забавными, то точно увлекательными историями.



Цитата из книги:

«Хорошо известна связь инфекционных болезней с аномальными природными явлениями, такими, как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, наводнениями, тепловыми волнами, засухами, тропическими циклонами. Так, ураган Митч в Карибском регионе привел к вспышке холеры, передающейся через воду, и лихорадки Денге, распространяющейся с комарами (>30 000 и >1000 случаев соответственно). Эль-Ниньо 1997–1998 гг. привел к выпадению осадков в районе Африканского рога в количестве, превышающем климатическую норму в 40 раз. Итогом стали десятки тысяч случаев холеры, малярии и лихорадки Рифтовой долины (Epstein, 1999). Невозможно отделить климатические факторы от социально-экономических, таких, как нехватка чистой воды, недостаточный уровень гигиены, чрезмерная урбанизация и сниженный из-за скверного питания иммунитет. Поэтому эпидемии обычно сопровождают природные катаклизмы главным образом в странах третьего мира. По мере потепления климата экстремальные явления будут происходить чаще (IPCC, 2012), а значит, увеличится число жертв инфекционных болезней».



Объективности не существует (Номинация «Перевод. Гуманитарные науки»)

Анил Сет. «Быть собой: новая теория сознания» (перевод с английского Марии Десятовой). «Альпина нон-фикшн» (16+)

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Книга британского специалиста по вычислительной и когнитивной нейронауке Анила Сета посвящена теории сознания. «Быть собой» — это попытка понять, как субъективный опыт соотносится с биологическими и физическими процессами.

Анил Сет выдвигает смелую гипотезу: окружающий нас мир — это что-то вроде контролируемой галлюцинации. Восприятие мира — этакое возникающее в мозге предвидение, прогноз, который впоследствии корректируется. Так, абстрактные категории вроде свободы воли и хода времени оказываются лишь элементами восприятия, а не объективной реальностью (которую, согласно Анилу Сету, достоверно описать невозможно).



Цитата из книги:

«Увязывая психическую деятельность с физиологической действительностью, мы наполняем давние представления о преемственности жизни и разума новым смыслом, подводя под них прочные опоры концепций прогнозной обработки и принципа свободной энергии. Эта глубинная преемственность, в свою очередь, сближает нас с другими животными и остальной природой и, соответственно, отдаляет от бестелесных вычислительных процессов искусственного интеллекта. Таким образом, сознание и жизнь притягиваются друг к другу, а сознание и разум, наоборот, отталкиваются. Этот пересмотр нашего места в природе касается не только нашего физического тела, биологического организма, но и нашего сознательного разума, восприятия окружающего мира и бытия теми, кто мы есть».

Генетика как возможность для человечества — и угроза ему (Номинация «Перевод. Естественные и точные науки»)



Сиддхартха Мукерджи. «Ген. Очень личная история» (перевод с английского Ольги Волковой и Ксении Сайфулиной). Corpus (16+)

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Американский биолог и медик Сиддхартха Мукерджи за свою первую книгу «Царь всех болезней. Биография рака» получил Пулитцеровскую премию. Вторую книгу Мукерджи сам называет приквелом к первой — и это работа о гене, которая прослеживает его историю от открытия в 1864 году, через забвение и до революции в биологии после Второй мировой войны.

Но помимо «официальной» части, которая тесно переплетена с темами болезней (и, опять же, раком), мутаций и редактированием генома, есть и часть «личная». Три близких родственника автора страдали от психических болезней, и толчком к написанию книги стали переживания о собственной жизни, жизни его отца и жизнях его дочерей. Это чрезвычайно живой рассказ о минимальной единице измерения наследственности, этаком наследственном «атоме», — рассказ, призванный не только просветить о прошлом, но и задать неудобные вопросы о будущем, на которые пока что не находится никаких ответов.



Цитата из книги:

«Мы пока не осведомлены о точности и эффективности всех этих методик на практике. Сопряжено ли прицельное внесение мутаций в геном с риском незапланированных изменений в других его частях? Действительно ли какие-то гены легче редактировать, чем другие? Если да, то чем обусловлена особая податливость генов? И не может ли целенаправленное изменение одного гена разрегулировать весь геном? Если некоторые гены действительно представляют собой «рецепты» (по определению Докинза), то изменение одного из них может неожиданным образом сказаться на генной регуляции, спровоцировав целый каскад событий на нижележащих уровнях регуляторных сетей — что-то вроде пресловутого эффекта бабочки. Если дающие такой эффект гены в геноме распространены, они будут служить фундаментальным ограничением для технологий геномного редактирования. Тогда прерывистый характер генетического материала — дискретность и автономность каждой единицы наследственности — может во многом оказаться иллюзией: гены могут быть взаимосвязаны гораздо сильнее, чем мы думаем. Помните: «Но вначале покажи, что ты можешь отличить делимое от неделимого»?»



Сколько патриотизмов нужно, чтобы построить гражданское общество? (Номинация «ПолитПросвет»)

Владислав Аксенов. «Война патриотизмов: Пропаганда и массовые настроения в России периода крушения империи». «Новое литературное обозрение» (16+)

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Историк Владислав Аксенов в новой работе «Война патриотизмов» во многом ссылается на предыдущий свой труд «Слухи, образы, эмоции», посвященный массовым настроениям россиян в годы войны и революции (1914–1918). Он концентрируется на понятии патриотизма, в котором выделяет не только идеологическую, рациональную сторону, но и эмоциональную, и показывает, как сочетание разных пониманий патриотизма в одном обществе вызывает коллапсы.

Помимо лет Гражданской войны, Аксенов обзорно охватывает последние годы XIX века, чтобы показать, как сформировалась социальная ситуация на рубеже эпох. Отдельное внимание он уделяет патриотизму, который концентрируется на противопоставлении «чужому», и называет его удобным пропагандистским полуфабрикатом.



Цитата из книги:

«История патриотической идеи показывает, что в российском обществе XIX — начала ХX века соседствовали разные патриотизмы, порой исключающие друг друга: гражданский, национальный, революционный, интернациональный, патерналистский и др. Некоторые из них можно признать естественными, как, например, локальный патриотизм «родного очага», гражданский патриотизм, другие являются симптомами психологических проблем своих носителей (расовый патриотизм, национал-шовинизм). Отношения между «патриотами», «война патриотизмов» вызывают скепсис относительно возможности обретения общественного консенсуса в этом вопросе, пока в основе патриотических эмоций лежит не отрефлексированная индивидуальная или коллективно-национальная травма».

Жизни и смерти диктатур (Специальное упоминание жюри)

Александр Баунов. «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры». «Альпина нон-фикшн» (16+)

Фото: предоставлено издательством Поделиться Поделиться





Абсолютный хит издательства «Альпина нон-фикшн», вышедший весной этого года, — книга политического исследователя и журналиста Александра Баунова. Он исследует новейшую историю трех южноевропейских стран — Испании, Португалии и Греции. Как и почему установились режимы Франко, Салазара и «черных полковников»? Почему они пали — и почему одни медленнее, а другие быстрее?

Оказывается, что устойчивость современных диктатур зависит от гибкости и способности к переменам, а экономическое будущее держав — от того, готовы ли диктаторы отойти от власти, а режим — мягко смениться. Баунов делает много интересных выводов, умудряясь не давить на читателя параллелями с нашим временем. В результате получается занимательная книга об истории трех государств, политике всей Европы и немного о психологии автократов.



Цитата из книги:



«Государственные перевороты принято считать итогом сложного плана и долгой подготовки. В действительности сама природа переворотов такова, что скорее исключает долгую подготовку и планирование, чем требует их. Заговорщики вынуждены действовать быстро и втайне, они не могут позволить себе развод по-итальянски, о котором заранее знает весь город. Они полагаются на ограниченные человеческие и материальные ресурсы и главным образом на интуицию. Если она не подведет, к перевороту присоединятся новые силы, а нейтральные останутся дома; если обманет, переворот обречен даже при начальной удаче».

Елена Васильева, специально для «Фонтанки.ру»

